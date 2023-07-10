"Ответственность в офлайн-жизни будет предусмотрена и в онлайн-мире" – Кыдырали о законе об онлайн-платформах и онлайн-рекламе

О прогрессивных нормах нового Закона Казахстана «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе» высказался на своей странице в Facebook министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

Фото: пресс-служба МИОР РК

Напомним, сегодня, 10 июля 2023 года, глава государства подписал Закон Республики Казахстан «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе».

«Как известно, на сегодняшний день социальные сети стали основным источником информации, которая формирует общественно-политическую повестку. Под влиянием кардинальных изменений в ландшафте коммуникаций сфера масс-медиа, называемая «барометром общественного настроения», кардинально изменилась. Так, по данным Digital news report, который буквально вчера был опубликован Reuters Institute, в мире на 30% увеличилось количество знакомств с новостями через социальные сети», – написал министр.

По словам Дархана Кыдырали, закон направлен на правовую систематизацию общественных отношений, возникающих на онлайн-платформах в Республике Казахстан, в том числе в области производства и размещения интернет-рекламы.

Законом предусмотрены обязательная интеграция государственного языка в интерфейсы и модерацию онлайн-платформ, необходимость маркировки рекламы инфлюенсерами, эффективная модерация нелегального контента, что соответствует ряду недавно принятых законов. К примеру, принятому Европейским союзом Digital Services Act или Закону «О цифровых услугах».

Кроме того, в рамках закона будут приняты необходимые меры по снижению тенденций теневой экономики и борьбе с онлайн-мошенничеством. Другими словами, обозначил министр, ответственность в офлайн-жизни будет также предусмотрена и в онлайн-мире.

Закон позволит наладить эффективное сотрудничество и взаимодействие с онлайн-платформами для полноценной реализации прав и свобод граждан. При этом всемирно известные социальные сети и онлайн-платформы уже выразили желание сотрудничать, некоторые из них назначили представителей, отметил глава МИОР.