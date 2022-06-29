Ответственность за экологические нарушения ужесточат в Казахстане

Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении поправки в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях и Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан по вопросам усиления административной ответственности за экологические нарушения, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отметил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, предлагается увеличить размер штрафов за деяния, совершенные на особо охраняемой природной территории, за уничтожение или повреждение лесной фауны, а также повреждение, засорение леса отходами, химическими веществами.

Кроме того, незаконная добыча недр переведена из разряда уголовных проступков в преступление, и ужесточена санкция путем внедрения меры наказания в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

Также снижен порог причиняемого размера ущерба для образования состава уголовного правонарушения, то есть, с крупного размера до значительного ущерба, так предлагается предусмотреть более строгий вид наказания за причинение особо крупного ущерба на особо охраняемой природной территории.

Ранее при незаконной порубке деревьев виновным лицам назначались общественные работы или небольшие штрафы.

"Наказания, назначаемые за совершенное деяние, несоразмерны с причиняемым ущербом. В этой связи, в статью 340 "Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников" внесены изменения в части перевода данного нарушения из разряда проступка в категорию преступлений", - пояснил министр.

"Принятие законов об усилении ответственности за экологические нарушения имеет важное значение для сохранения национальных природных богатств, уникальных экосистем и мест обитания животных, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения, будет дисциплинировать пользователей, а также, в долгосрочной перспективе будет способствовать сохранению биологического разнообразия", - отметил Сериккали Брекешев.