Мажилис взял в работу проект закона «О Курултае РК и статусе его депутатов»

Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Документ состоит из 12 глав и 60 статей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Мажилис на пленарном заседании принял в работу проект закона «О Курултае РК и статусе его депутатов», сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Как отметила депутат Снежанна Имашева, данный законопроект разработан депутатами Парламента в целях реализации положений новой Конституции страны, принятой на референдуме 15 марта текущего года.

Законопроект направлен на правовое регулирование организации и деятельности Курултая, а также на определение правового статуса его депутатов.

«Документ состоит из 12 глав и 60 статей», - отметила депутат Имашева.

#мажилис #депутаты #курултай #статус

Популярное

Все
Курс на зимнюю Азиаду
Вклад в зеленый фонд Астаны
Английский акцент казахстанского футбола
«Семей» диктует правила в Алматы
С упором на орошение
Состязания в Рабате
Обеспечить транспортную доступность
С ветерком до Кайынды
Ветер сорвал кровлю и трубу
Песнь домбры зазвучала в степи
Барьер взят!
Шампунь на тротуары не жалели
Мыслитель планетарного масштаба
Душа народа – в струнах домбры
В Астане наградили юных журналистов
Главный ориентир – достойный и безопасный труд
В прокат вышел фильм «Мүшел жас»
Конституция в контексте развития образования и науки
Sardar: мифология и технологии
«Сириус» в Казахстане
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Триумфальный Кубок Победы
Дух романтики и героизма
Над городом плывет шашлычный дым
Школьная библиотека задает формат обучения
В Астане проходит Региональный экологический саммит
Годами в бегах
Услышать голос Земли
Начинается сезон фонтанов
Стартует пляжная Азиада
Серебряный финал в Ордосе
Выстроить систему водной безопасности
Сеют зерно, надеются на подсолнечник
Cerebra AI защитит от последствий инсульта
Землетрясение в Японии сместило земную кору на 8 см
Проект «Безопасный город» показывает высокие результаты в Кызылорде
Наследие Назира Торекулова станет национальным достоянием
Сенат ратифицировал меморандум с МВФ о создании регионального центра в Алматы
Юниорская сборная Казахстана доминирует в азиатском отборе на ЧМ по теннису
«Тәуелсіздік ұрпақтары»: успей подать заявку
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта

Читайте также

В Мажилисе рассмотрят закон, определяющий территорию и обли…
Порог взыскания увеличат до 40 МРП: в Казахстане реформирую…
Мажилис принял в работу проект Конституционного закона о Пр…
ВАП выявил нарушения в администрировании программы «Болашак»

