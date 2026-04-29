Мажилис взял в работу проект закона «О Курултае РК и статусе его депутатов»

Документ состоит из 12 глав и 60 статей

Мажилис на пленарном заседании принял в работу проект закона «О Курултае РК и статусе его депутатов», сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Как отметила депутат Снежанна Имашева, данный законопроект разработан депутатами Парламента в целях реализации положений новой Конституции страны, принятой на референдуме 15 марта текущего года.

Законопроект направлен на правовое регулирование организации и деятельности Курултая, а также на определение правового статуса его депутатов.