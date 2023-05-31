Ответственность за оскорбление первого президента исключат из Уголовного кодекса РК

По словам депутата Мажилиса Снежанны Имашевой, в Уголовном кодексе эти статьи уже не нужны.

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Из Уголовного кодекса исключат нормы, предусматривающие ответственность за оскорбление первого президента Нурсултана Назарбаева. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, сообщила депутат Мажилиса Снежанна Имашева, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Норму об исключении статьи об ответственности за оскорбление первого президента внесут в законопроект по возврату незаконно выведенных активов, которые сейчас находятся в работе Мажилиса.

Как пояснила депутат, в данной норме нет необходимости, так как не существует самого статуса Елбасы.

«Да, есть такие поправки в рамках сопутствующего законопроекта к закону о возврате активов. Есть нормы, которые исключают уголовную ответственность. Но это в рамках той поправки, которую приняли в Конституцию, о том, что исключаются его полномочия. В связи с этим поправки уже не имеют силу. В Уголовном кодексе эти статьи уже не нужны, в них нет необходимости, поскольку самого статуса Елбасы уже не существует. Поэтому и уголовная ответственность уже не нужна и не применяется», - объяснила Имашева.