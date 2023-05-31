Ответственность за оскорбление первого президента исключат из Уголовного кодекса РК

Мажилис, Общество
109
Тусупбекова Лаура
корреспондент

По словам депутата Мажилиса Снежанны Имашевой, в Уголовном кодексе эти статьи уже не нужны.

Фото: Kazpravda.kz

Из Уголовного кодекса исключат нормы, предусматривающие ответственность за оскорбление первого президента Нурсултана Назарбаева. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, сообщила депутат Мажилиса Снежанна Имашева, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Норму об исключении статьи об ответственности за оскорбление первого президента внесут в законопроект по возврату незаконно выведенных активов, которые сейчас находятся в работе Мажилиса.

Как пояснила депутат, в данной норме нет необходимости, так как не существует самого статуса Елбасы.

«Да, есть такие поправки в рамках сопутствующего законопроекта к закону о возврате активов. Есть нормы, которые исключают уголовную ответственность. Но это в рамках той поправки, которую приняли в Конституцию, о том, что исключаются его полномочия. В связи с этим поправки уже не имеют силу. В Уголовном кодексе эти статьи уже не нужны, в них нет необходимости, поскольку самого статуса Елбасы уже не существует. Поэтому и уголовная ответственность уже не нужна и не применяется», - объяснила Имашева.

#президент #Уголовный кодекс #первый #оскорбление #нормы #исключение

Популярное

Все
Мы не ищем врагов, мы восстанавливаем справедливость
Новый сезон летнего отдыха стартует с ворохом старых проблем
Уникальные экспонаты, рассказывающие об истории национальной валюты, представили в Талдыкоргане
Роль истории в жизни общества
Невиновен, но осужден
В Актау завершили свой месячный марафон пятеро казахстанцев, пробежавших 8 тысяч километров и вошедших в Книгу рекордов страны
Тема политических репрессий и голода не должна использоваться для решения внутриполитических проблем
За первый квартал 2023 года Фонд социального медицинского страхования выявил 58 тыс. дефектов в медицинских организациях на сумму свыше 260 млн тенге
День памяти жертв политических репрессий отмечают казахстанцы
Учитель из Петропавловска разработал мобильное приложение по истории Казахстана
Первый МЦОП открыли в Астане
Мальчик погиб под колесами КамАЗа в Атырау
Рыбакина установила рекорд на "Ролан Гаррос"
Ценности гуманизма и верховенство права
Вечные ценности
Поэт с искрой Божьей
Три кита демократии
Казахстан "помолодел": дети в стране составляют более трети населения
На грани жизни и смерти
Площадка JastarX
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
800 долларов выманил за поездку у иностранных туристов таксист в Алматы
Приграничная Шемонаиха живет сегодняшним днем и надеется, что завтра будет чуточку лучше
Разжигание ненависти недопустимо: ЕСПЧ признал законным привлечение к ответственности за чужие комментарии
Вооруженные силы привлечены к тушению лесного пожара в Абайской области
Активисты из ОО «Тіршілік» Егиндыкольского района, более десяти лет испытывающего острую нехватку воды, готовы добиваться официального объявления режима ЧС
Лесной пожар в Абайской области: режим ЧС объявят в Бородулихинском районе
В изнасиловании несовершеннолетней подозревают жителя Арыси
Более тридцати лет жителям села Актасты Ескельдинского района приходится пить воду… из арыка
На 10 лет посадили экс-главу управления образования Алматинской области
Депутат заявил об абсурдности налога на сбор грибов и ягод
Третьи сутки борются с огнем в области Абай
В Алматинском театре оперы и балета представили обновленную версию балетного спектакля «Жизель»
Мощнейший за 20 лет тайфун приближается к территории США
"Ауыл аманаты": более 3 млрд тенге выделят области Жетысу
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
Музей вернул народу имена
Президент вручил орден "Достык" шейху Суруру бен Мухаммеду Аль Нахаяну
"9,5 человека": видео с Ажар Гиният объяснили в Минздраве
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
Безвизовый режим с КНР: стоит ли нам бояться своих соседей?
Опасения по поводу возможного увеличения объемов незаконной миграции в связи с планами РК и КНР ввести безвизовый режим по сути своей надуманы
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
На окраине столицы, в районе промзоны, происходят настоящие чудеса. Здесь буквально оживают старые советские машины, обретая вторую жизнь
Планы по увеличению срока «безвиза» между РК и КНР до 30 дней вызвали бурное обсуждение в социальных сетях
Женщины должны занять треть руководящих постов в компаниях «Самрук-Казына»
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
Побег наркоторговки от полицейских в Астане попал на видео
В автобус с пассажирами выстрелил мопедист в Алматы
Причины отказа в процедуре банкротства физлиц назвали в Минфине
Осужденная совершила побег в Алматинской области
Почти в 200 тысяч тенге обошлась иностранцу поездка на такси в Алматы
ВОЗ объявила о завершении пандемии COVID-19: каковы итоги в Казахстане
В Атырау полицейские спасли людей из горящего дома (видео)
В Республиканском штабе  рассказали о поддержке предприятий малого и среднего бизнеса в Казахстане

Читайте также

Цветы в память о жертвах политических репрессий и голода во…
Токаев ознакомился с работой Центра по изучению материалов …
Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ерму…
Объём займов казахстанцев в МФО вырос до 1,2 трлн тенге за …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]