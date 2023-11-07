Отырарский казан в гостях на иссыкских курганах

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Асет Калымов, Алматинская область

В Государственном историко-культурном музее-заповеднике «Есік» проходит выставка «Великий шелковый путь и городская культура Отырарской долины».

фото организаторов

Экспозицию редких артефактов старины привезли в регион гости из Туркестанской области, работники Государственного археологического музея-заповедника «Отырар». Передвижная выставка составлена из нескольких разделов: «Великий шелковый путь и Оты­рар Х–ХІІ вв.», «Отырар в эпоху Карахана», «ХІV–ХV вв. Отырар железного века»,
«ХVІ–ХVІІІ вв. Отырар при Казахском ханстве», «Pождение письменной культуры в Оты­раре».

Вниманию посетителей музея «Есік» представлены керамичес­кие изделия, монеты и другие нумизматические материалы, предметы из стекла, аэрофотоснимки и карты, относящиеся к историческим памятникам.

Благодарность коллегам выразила директор музея «Есік» Гульмира Мухтарова, отметив, что уникальная выставка имеет особое значение в популяризации историко-культурного наследия страны.

В свою очередь директор музея «Оты­рар» Жангельды Махашов отметил необходимость укрепления партнерских связей, а также широкой пропаганды памятников сакрального Отырара. По его словам, изучение и научное осмысление древнего городища началось еще во времена средневековья и продолжается по сию пору.

– Отырар признан мировым археологическим памятником и находится под охраной ЮНЕСКО, – напомнил спикер. – Сейчас совместно с Институтом археологии имени Маргулана мы ведем научные исследования и осуществляем раскопки. Уверен, археологические изыскания, а также работа в области музееве­дения принесут свои плоды.

Церемония завершилась вручением грамот музейным работникам и школьным педагогам, ведущим сотрудничество с музеем-заповедником «Есік». Передвижная выставка артефактов Отырарской долины будет работать до конца года.

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