Оживить деловые связи

Торговые и нетарифные барьеры препятствуют развитию деловых взаимоотношений между странами Центральной Азии.

Об этом заявили участники регионального совещания по упрощению торговых процедур в рамках проекта Ready4Trade Центральная Азия.

Как отметил посол Европейского союза в Казахстане Е. П. Кес­тутис Янкаускас, требуются быст­рые и взвешенные решения для оживления деловых связей, вовлечения МСБ в международную торговлю с целью увеличения объемов экспорта. По его словам, анализ, подготовленный проектом Ready4Trade, финансируемым ЕС, содержит практические рекомендации по улучшению цепочек поставок, упрощению экспортно-импортных процедур для определенных товаров в ­Центральной Азии, чтобы страны региона могли больше предлагать их мировым рынкам.

Проект фокусируется на 10 торговых потоках, происходящих из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, и направлен на стимулирование развития бизнеса в Центральной Азии за счет снижения стоимости региональной торговли для МСБ и увеличения торговых потоков из региона в Европейский союз.

– Региональная торговля в Цент­ральной Азии имеет высокий потенциал, но он недостаточно реализован из-за существующих торговых нетарифных барьеров. Сложные пограничные процедуры, длинные очереди на границах, непризнание сертификатов качества – это некоторые из примеров, о которых мы услышали в ходе исследования и опросов, проведенных с частным и государственным секторами в каждой из четырех стран, – уточнила руководитель отдела по Восточной Европе и Центральной Азии Международного торгового центра Елена Бутримова.

В ходе анализа Международный торговый центр (МТЦ) выявил первопричины этих барьеров и разработал конкретные практические шаги и рекомендации для упрощения торговых процедур в каждой стране. Но, как подчеркнула спикер, не все проблемы можно решить только на нацио­нальном уровне, необходимо также стимулировать региональный диалог.

Советник по упрощению торговли МТЦ Алина Фетисова добавила, что проект включает в себя разработку национальных торговых порталов по упрощению торговых процедур и улучшению осведомленности потенциальных экспортеров, а также разработку стратегии электронной коммерции. Важное направление совместной работы – поддержка предприятий малого и среднего бизнеса и особенно женщин-предпринимателей в организации ими экспорта своей продукции и выхода на новые рынки, в том числе за счет онлайн-площадок.

В свою очередь представитель АО «QazTrade» Нурлан Кулбатыров отметил положительную динамику в товарообороте между Казахстаном и странами Центральной Азии. Так, в 2021 году он составил 6,2 млрд долларов. Из них доля Узбекистана составляет более половины. Торговые потоки с каждым годом развиваются.

– В Кыргызстане, Таджикистане запущены порталы для малого бизнеса, где пошагово описан каждый шаг импортно-экспортных операций. Казахстан также планирует в первом полугодии запустить подобный сайт. С учетом транзитного потенциа­ла страны мы документируем и транзитные операции, – сказал Нурлан Кулбатыров.

Как отметили спикеры, улучшение транспортной инфраструктуры и логистики, сокращение задержек грузов на границах, снижение торговых и транзитных тарифов в разных странах Центральной Азии окажут положительное влияние на экономику региона.