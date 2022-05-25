Свежий выпуск Оживить деловые связи 25 мая 2022 г. 3:02 Марина Демченко Торговые и нетарифные барьеры препятствуют развитию деловых взаимоотношений между странами Центральной Азии. Об этом заявили участники регионального совещания по упрощению торговых процедур в рамках проекта Ready4Trade Центральная Азия. Как отметил посол Европейского союза в Казахстане Е. П. Кестутис Янкаускас, требуются быстрые и взвешенные решения для оживления деловых связей, вовлечения МСБ в международную торговлю с целью увеличения объемов экспорта. По его словам, анализ, подготовленный проектом Ready4Trade, финансируемым ЕС, содержит практические рекомендации по улучшению цепочек поставок, упрощению экспортно-импортных процедур для определенных товаров в Центральной Азии, чтобы страны региона могли больше предлагать их мировым рынкам. Проект фокусируется на 10 торговых потоках, происходящих из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, и направлен на стимулирование развития бизнеса в Центральной Азии за счет снижения стоимости региональной торговли для МСБ и увеличения торговых потоков из региона в Европейский союз. – Региональная торговля в Центральной Азии имеет высокий потенциал, но он недостаточно реализован из-за существующих торговых нетарифных барьеров. Сложные пограничные процедуры, длинные очереди на границах, непризнание сертификатов качества – это некоторые из примеров, о которых мы услышали в ходе исследования и опросов, проведенных с частным и государственным секторами в каждой из четырех стран, – уточнила руководитель отдела по Восточной Европе и Центральной Азии Международного торгового центра Елена Бутримова. В ходе анализа Международный торговый центр (МТЦ) выявил первопричины этих барьеров и разработал конкретные практические шаги и рекомендации для упрощения торговых процедур в каждой стране. Но, как подчеркнула спикер, не все проблемы можно решить только на национальном уровне, необходимо также стимулировать региональный диалог. Советник по упрощению торговли МТЦ Алина Фетисова добавила, что проект включает в себя разработку национальных торговых порталов по упрощению торговых процедур и улучшению осведомленности потенциальных экспортеров, а также разработку стратегии электронной коммерции. Важное направление совместной работы – поддержка предприятий малого и среднего бизнеса и особенно женщин-предпринимателей в организации ими экспорта своей продукции и выхода на новые рынки, в том числе за счет онлайн-площадок. В свою очередь представитель АО «QazTrade» Нурлан Кулбатыров отметил положительную динамику в товарообороте между Казахстаном и странами Центральной Азии. Так, в 2021 году он составил 6,2 млрд долларов. Из них доля Узбекистана составляет более половины. Торговые потоки с каждым годом развиваются. – В Кыргызстане, Таджикистане запущены порталы для малого бизнеса, где пошагово описан каждый шаг импортно-экспортных операций. Казахстан также планирует в первом полугодии запустить подобный сайт. С учетом транзитного потенциала страны мы документируем и транзитные операции, – сказал Нурлан Кулбатыров. Как отметили спикеры, улучшение транспортной инфраструктуры и логистики, сокращение задержек грузов на границах, снижение торговых и транзитных тарифов в разных странах Центральной Азии окажут положительное влияние на экономику региона.