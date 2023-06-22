Озвучен средний размер социальных выплат в Казахстане

Порядка 228,4 млрд тенге выплачено казахстанцам в виде пособий и соцвыплат по инвалидности и потере кормильца, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Фото: Kazpravda.kz

С начала года на выплату государственных социальных пособий (ГСП) по инвалидности и по случаю потери кормильца из республиканского бюджета направлено порядка 203,3 млрд тенге.

Дополнительно к этому из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) осуществлены социальные выплаты по утрате трудоспособности и по потере кормильца почти на 25 млрд тенге.

По состоянию на 1 июня 2023 года численность получателей ГСП по инвалидности составляет порядка 535,6 тысячи человек, по случаю потери кормильца – около 197,3 тысячи человек.

На сегодняшний день средний размер социальных выплат по утрате трудоспособности составляет 33 395 тенге, по потере кормильца – 34 405 тенге.

Ранее Минтруда озвучило средний размер пенсии на 1 июня 2023 года в Казахстане.