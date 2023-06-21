Названа средняя пенсия в Казахстане

С начала года казахстанцам выплачено пенсий на сумму более 1,3 трлн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

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Как рассказали в Минтруда, с начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на 1 трлн 374,1 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено 421,9 млрд тенге, солидарной пенсии – 952,2 млрд тенге.

По состоянию на 1 июня 2023 года численность пенсионеров составляет 2 млн 299 тысяч человек.

Средний размер совокупной пенсии на 1 июня 2023 года составил 120 743 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 82 881 тенге, базовой пенсии – 37 862 тенге, озвучило свежие цифры ведомство.