Озвучены результаты выборов в маслихаты Алматы и Шымкента
Екатерина Елисеева
Территориальными избирательными комиссиями Алматы и Шымкента подведены итоги выборов в маслихаты, а также распределены депутатские мандаты, передает Kazpravda.kz.
"Количество мандатов в маслихат Шымкента составляет 30. В выборах приняли участие пять партий: Народная партия Казахстана, "Nur Otan", "ADAl", "Ауыл", "Ак жол". По итогам выборов в распределении мандатов участвовали три партии. "Nur Otan" получила 24 мандата, Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" – 3 мандата, партия "Ак жол" – 3 мандата", – сообщил председатель территориальной избирательной комиссии Шымкента Каирбек Кунанбаев на заседании ЦИК РК.
Согласно решению территориальной избирательной комиссии Алматы, к распределению депутатских мандатов были допущены партия "Nur Otan", Демократическая партия Казахстана "Aк жол", Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" и Народная партия Казахстана.
Таким образом партия "Nur Otan" получила 29 депутатских мандатов, "Ак жол" – 4, "Ауыл" и НПК – по 3.