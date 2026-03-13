Палата рассмотрит поправки в Трудовой кодекс

Мажилис
2
Ербол Тишкамбаев

На заседании бюро под председательством спикера палаты Ерлана Кошанова сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания Мажилиса.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутатам предлагается в первом чтении рассмот­реть правительственный законопроект «О государственной службе РК», разработанный по поручению Главы государства. Документ предусматривает переход к модели государственной службы, основанной на принципах сервиснос­ти и клиентоориентированности. Законопроект также направлен на дальнейшую профессионализацию государственного аппарата и цифровизацию HR-процессов. Кроме того, в нем определены требования к государственным служащим и их должностным обязанностям, а также меры по повышению привлекательнос­ти государственной службы.

В первом чтении Мажилис также рассмотрит законодательные поправки по вопросам совершенствования трудового законодательства, инициированные депутатами Парламента. В частности, в Трудовой кодекс предлагается внести нормы, направленные на соблюдение законных интересов работников, включая дополнение принципов и гарантий трудового законодательства положениями о защите чести и достоинства в сфере труда. Поправками также закрепляются полномочия местных исполнительных органов по организации социального партнерства на региональном уровне, взаимодействию с государственной инспекцией труда, представителями работников и работодателей, а также по обеспечению деятельности регио­нальных трехсторонних комиссий по социальному партнерству и регулированию социально-трудовых отношений.

На пленарном заседании депутаты также рассмотрят Соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, совершенное 24 апреля 2024 года в Астане.

Кроме того, в работу будут приняты новые законопроекты, касающиеся Конвенции о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений, Меморандума о взаимопонимании между Правительством Казахстана и ООН, а также Сог­лашения о создании в Казахстане Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Цент­ральной Азии и Афганистана.

#мажилис #заседание #повестка

Популярное

Все
Каратэ высшей пробы
Если дважды не войти, то хотя бы дважды использовать
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
В Приаралье открылась современная мебельная фабрика
Более 18 млн квадратных метров жилья построят в 2026 году в Казахстане
Жителям Карагандинской области вернут более 3,1 млрд тенге за коммунальные услуги
Бег от истории или от себя?
Группа «Иванушки International» сменила название
Что предлагают изменить в Налоговом Кодексе Казахстана
За 2 года в Казахстане модернизируют 124 ж/д вокзала: 36 уже обновлены
Более 200 мероприятий пройдет в Астане в честь празднования Наурыза
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Ваш выбор не просто галочка в бюллетене, а веское слово за Народную Конституцию – Токаев обратился к молодежи
В ряде регионов Казахстана ограничили движение на республиканских трассах
Крупная афера раскрыта в спецЦОНе
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Алмаз Джумакеев назначен заместителем министра обороны РК
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
В Конаеве начали строить КОС
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Слово о замечательном человеке
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
Дроны выявляют нарушителей

Читайте также

Партия AMANAT: народ Казахстана сделал свой исторический вы…
О партнерстве, взаимодействии и союзничестве
В СНГ будут обмениваться данными мониторинга радиационной о…
Председатель Мажилиса поздравил соотечественниц с 8 марта

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]