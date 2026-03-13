Депутатам предлагается в первом чтении рассмот­реть правительственный законопроект «О государственной службе РК», разработанный по поручению Главы государства. Документ предусматривает переход к модели государственной службы, основанной на принципах сервиснос­ти и клиентоориентированности. Законопроект также направлен на дальнейшую профессионализацию государственного аппарата и цифровизацию HR-процессов. Кроме того, в нем определены требования к государственным служащим и их должностным обязанностям, а также меры по повышению привлекательнос­ти государственной службы.

В первом чтении Мажилис также рассмотрит законодательные поправки по вопросам совершенствования трудового законодательства, инициированные депутатами Парламента. В частности, в Трудовой кодекс предлагается внести нормы, направленные на соблюдение законных интересов работников, включая дополнение принципов и гарантий трудового законодательства положениями о защите чести и достоинства в сфере труда. Поправками также закрепляются полномочия местных исполнительных органов по организации социального партнерства на региональном уровне, взаимодействию с государственной инспекцией труда, представителями работников и работодателей, а также по обеспечению деятельности регио­нальных трехсторонних комиссий по социальному партнерству и регулированию социально-трудовых отношений.

На пленарном заседании депутаты также рассмотрят Соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, совершенное 24 апреля 2024 года в Астане.

Кроме того, в работу будут приняты новые законопроекты, касающиеся Конвенции о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений, Меморандума о взаимопонимании между Правительством Казахстана и ООН, а также Сог­лашения о создании в Казахстане Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Цент­ральной Азии и Афганистана.