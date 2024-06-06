Паломников штрафуют в Саудовской Аравии за нарушение правил

Служба общественной безопасности Саудовской Аравии начала налагать штрафы на паломников, нарушающих правила и инструкции хаджа и совершающих паломничество без разрешения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДУМК

Фото: ДУМК

Территории, на которые распространяется политика запрета на получение разрешений и хаджа, включают город Мекку, центральный район, святые места, железнодорожную станцию Харамайн, контрольно-пропускные пункты, центры досмотра и временные контрольно-пропускные пункты. Правило будет действовать до 20 июня 2024 года.

«Любое лицо – будь то граждане, резиденты или посетители – уличенное в нарушении правил хаджа, будет оштрафовано на 10 000 саудовских риалов (2666 долларов США), а не граждане будут депортированы в свои страны и им будет запрещен повторный въезд в Королевство на определенный период, как указано», - говорится в сообщении.

В Службе общественной безопасности также заявили, что штрафы за повторные правонарушения будут увеличены вдвое, поскольку ведомство подчеркнуло важность соблюдения правил и инструкций хаджа, чтобы гарантировать, что паломники смогут совершать свои ритуалы безопасно и мирно.

Кроме того, любому лицу, пойманному на перевозке нарушителей хаджа без разрешения, грозит тюремное заключение на срок до 6 месяцев и штраф в размере до 50 000 риалов (13 328), а транспортное средство, использованное для перевозки, будет конфисковано.

Если нарушитель является резидентом, он будет депортирован после отбытия наказания и лишен права на повторный въезд в Королевство на определенный период в соответствии с законом, сообщила общественная безопасность.

Штрафы будут увеличены в зависимости от количества перевезенных нарушителей.