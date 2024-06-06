Паломников штрафуют в Саудовской Аравии за нарушение правил

В мире
89
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Служба общественной безопасности Саудовской Аравии начала налагать штрафы на паломников, нарушающих правила и инструкции хаджа и совершающих паломничество без разрешения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДУМК

Фото: ДУМК

Территории, на которые распространяется политика запрета на получение разрешений и хаджа, включают город Мекку, центральный район, святые места, железнодорожную станцию Харамайн, контрольно-пропускные пункты, центры досмотра и временные контрольно-пропускные пункты. Правило будет действовать до 20 июня 2024 года.

«Любое лицо – будь то граждане, резиденты или посетители – уличенное в нарушении правил хаджа, будет оштрафовано на 10 000 саудовских риалов (2666 долларов США), а не граждане будут депортированы в свои страны и им будет запрещен повторный въезд в Королевство на определенный период, как указано», - говорится в сообщении. 

В Службе общественной безопасности также заявили, что штрафы за повторные правонарушения будут увеличены вдвое, поскольку ведомство подчеркнуло важность соблюдения правил и инструкций хаджа, чтобы гарантировать, что паломники смогут совершать свои ритуалы безопасно и мирно.

Кроме того, любому лицу, пойманному на перевозке нарушителей хаджа без разрешения, грозит тюремное заключение на срок до 6 месяцев и штраф в размере до 50 000 риалов (13 328), а транспортное средство, использованное для перевозки, будет конфисковано.

Если нарушитель является резидентом, он будет депортирован после отбытия наказания и лишен права на повторный въезд в Королевство на определенный период в соответствии с законом, сообщила общественная безопасность.

Штрафы будут увеличены в зависимости от количества перевезенных нарушителей.

#Мекка #штрафы #Саудовская Аравия #паломники #ДУМК

Популярное

Все
Кого винить, если у поварихи маникюр, а школьная посуда – в трещинах?
Массовые нарушения выявлены в системе образования
Осуждены организаторы фиктивных детских садов
За последние пять лет – ни одного преступления
Нарушали требования безопасности при перевозке детей
Чтобы воздух стал чище, парковки должны быть дороже?
Госзакупки на 3,7 млрд тенге отменены в области Улытау
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Определены победители регионального конкурса для участия в туре движения Abilympics
Нужен ли власти «слуховой аппарат»?
Взглянуть на Бурабай с высоты птичьего полета
В Восточном Казахстане на ремонт теплоисточников и сетей выделили свыше 20 млрд тенге
Туркестан готовится получить особый статус духовной столицы тюркского мира
Более 200 ребят участвовали в спортивном празднике, организованном «Динамо»
Природный пожар охватил обширную площадь охраняемой зоны
«Читал я сладостный Коран...»
Анализ бюджета: о госдолге и не только
IPO – в чем суть?
Вызовам в сфере охраны труда требуется ответ
В год своего 100-летия фронтовик Курмат Рахимов отправился в родной Курчумский район
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
Триумф и трагедия казахских баев
Консолидация и развитие
Костанайские археологи бьют тревогу
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Рыбакина обыграла Рус и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Мисс Казахстана стала амбассадором театра
Столичный дворник радует горожан, украшая городские дворы различными скульптурами
Токаев принял основателя группы компаний Orbis Kazakhstan
Дети должны расти в атмосфере любви и заботы – президент
Астана и Вашингтон обсудили вопросы стратегического партнёрства
В Акорду в честь Международного дня защиты детей пригласили учащихся
Токаев поздравил юных сограждан с Международным днем защиты детей
Необходимо укрепить инфраструктуру роддомов, внедрить в их работу передовые стандарты – Токаев
Деньги из холодильника: ректор университета взят под стражу
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Штурмовики идут в бой с пехотой
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Ветеранам – везде почет
Успех летчика куется на земле
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Талдыкорганской авиабазе присвоено имя Дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по либерализации экономики
Военнослужащие ДШВ совершили затяжные прыжки
Юбилейный саммит ЕАЭС пройдет в Москве
Ученые расшифровали язык кашалотов
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
В целях ускорения реформ и улучшения бизнес-климата

Читайте также

McDonald's лишили права на товарный знак Big Mac в Евросоюзе
Премьер Индии подал в отставку
Банкноты с изображением короля Карла III выпустили в Англии
Китайский зонд «Чанъэ-6» взлетел с образцами грунта с повер…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]