Памяти великого лингвиста

В Нур-Султане состоялась научная конференция, посвященная 150-летнему юбилею Ахмета Байтурсынулы.

Символично, что работа конференции началась с презентации книг «Түркістан – түрк елі энциклопедиясы», «Түркі әлемнің тұғырлы тұлғалары», «Ахмет Байтұрсынұлы және Алаш». Издания вышли в свет благодаря Международной Тюркской академии.

Каждая из этих книг, без преувеличения, на вес золота.

Мероприятие состоялось в рамках заседания министров сфер образования и науки – членов Научного совета Международной Тюркской академии. С приветственной речью выступил министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев

– Деятельность выдающегося общественного деятеля, просветителя и лингвиста Ахмета Байтурсынулы, служившего общественному и культурному пробуждению казахского народа, является ярким примером богатого наследия тюркского мира, – отметил он.

Ахмета Байтурсынулы казахи называют ұлт ұстазы – учитель нации. И это истинная оценка труду ученого, педагога, просветителя. Он не просто реформировал казахскую письменность, разработал основы казахского языка и ввел научную терминологию для казахской грамматики, но и всю свою жизнь служил интересам народа, трудился без устали ради того, чтобы қазақ тілі всегда был на высоте.

По сути, вся современная лингвис­тическая терминология создана Ахметом Байтурсынулы. Казахская азбука, фонетика, синтаксис и этимология казахского языка, теория словесности и история культуры – результат трудов блестящего ученого.

Интересные детали о научной деятельности и жизни ученого прозвучали в докладе президента Меж­дународной Тюркской академии Дархана Кыдырали:

– Ахмет Байтурсынулы – знаковая личность в истории тюркских народов. Он работал и жил в Оренбурге, Семее, Ташкенте, Алматы, Баку, Шаушеке. Своим учителем считал Исмаила Гаспралы – выдающегося татарского мыслителя, просветителя, поэта и писателя, издателя первой тюркской газеты «Терджиман». Сотрудничал с передовыми просветителями тюркского мира: узбекским филологом, писателем Абдралы Фитраутом, одним из основоположников узбекского театра Мунаввар кары Абдурашидханова и другими.

Также Дархан Кыдырали отметил, что по инициативе Главы нашего государства Касым-Жомарта ­Токаева, создана специальная комиссия, которая занимается ­организацией празднования юбилейной даты ученого. В целом 150-летие Ахмета Байтурсынулы широко отмечается во всем тюркском мире по эгидой ЮНЕСКО.

Кроме того, Дархан Кыдырали подчеркнул символичность встречи министров образования братских народов в рамках празднования юбилея великого ученого.

С приветственным словом к собравшимся обратился и министр науки и высшего образования Саяcат Нурбек, отметивший, что научные концепции Ахмета Байтурсынулы широко используются в учебном процессе и научном направлении до сих пор.

Ректор ЕНУ имени Л. Гумилева Ерлан Сыдыков своем выступлении особо подчеркнул, что изучение наследия выдающейся личнос­ти Ахмета Байтурсынулы в русле новых подходов к теоретическим концепциям станет основой для укрепления единства страны, развития обновленного общественного сознания.

В работе конференции приняли участие отечественные и зарубежные ученые-тюркологи, ахметоведы, в частности, заведующий отделом турецкого языка Института языкознания им. Насими Национальной академии наук Азербайджана доктор филологических наук Эльчин Ибрахимов, профессор университета Памуккале Турецкой Республики, доктор Нергиз Бирай, академик Шерубай Курманбайулы и другие выдающиеся умы современности.