Культура Памяти великого лингвиста 27 июня 2022 г. 1:45 Зарина Москау В Нур-Султане состоялась научная конференция, посвященная 150-летнему юбилею Ахмета Байтурсынулы. Символично, что работа конференции началась с презентации книг «Түркістан – түрк елі энциклопедиясы», «Түркі әлемнің тұғырлы тұлғалары», «Ахмет Байтұрсынұлы және Алаш». Издания вышли в свет благодаря Международной Тюркской академии. Каждая из этих книг, без преувеличения, на вес золота. Мероприятие состоялось в рамках заседания министров сфер образования и науки – членов Научного совета Международной Тюркской академии. С приветственной речью выступил министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев – Деятельность выдающегося общественного деятеля, просветителя и лингвиста Ахмета Байтурсынулы, служившего общественному и культурному пробуждению казахского народа, является ярким примером богатого наследия тюркского мира, – отметил он. Ахмета Байтурсынулы казахи называют ұлт ұстазы – учитель нации. И это истинная оценка труду ученого, педагога, просветителя. Он не просто реформировал казахскую письменность, разработал основы казахского языка и ввел научную терминологию для казахской грамматики, но и всю свою жизнь служил интересам народа, трудился без устали ради того, чтобы қазақ тілі всегда был на высоте. По сути, вся современная лингвистическая терминология создана Ахметом Байтурсынулы. Казахская азбука, фонетика, синтаксис и этимология казахского языка, теория словесности и история культуры – результат трудов блестящего ученого. Интересные детали о научной деятельности и жизни ученого прозвучали в докладе президента Международной Тюркской академии Дархана Кыдырали: – Ахмет Байтурсынулы – знаковая личность в истории тюркских народов. Он работал и жил в Оренбурге, Семее, Ташкенте, Алматы, Баку, Шаушеке. Своим учителем считал Исмаила Гаспралы – выдающегося татарского мыслителя, просветителя, поэта и писателя, издателя первой тюркской газеты «Терджиман». Сотрудничал с передовыми просветителями тюркского мира: узбекским филологом, писателем Абдралы Фитраутом, одним из основоположников узбекского театра Мунаввар кары Абдурашидханова и другими. Также Дархан Кыдырали отметил, что по инициативе Главы нашего государства Касым-Жомарта Токаева, создана специальная комиссия, которая занимается организацией празднования юбилейной даты ученого. В целом 150-летие Ахмета Байтурсынулы широко отмечается во всем тюркском мире по эгидой ЮНЕСКО. Кроме того, Дархан Кыдырали подчеркнул символичность встречи министров образования братских народов в рамках празднования юбилея великого ученого. С приветственным словом к собравшимся обратился и министр науки и высшего образования Саяcат Нурбек, отметивший, что научные концепции Ахмета Байтурсынулы широко используются в учебном процессе и научном направлении до сих пор. Ректор ЕНУ имени Л. Гумилева Ерлан Сыдыков своем выступлении особо подчеркнул, что изучение наследия выдающейся личности Ахмета Байтурсынулы в русле новых подходов к теоретическим концепциям станет основой для укрепления единства страны, развития обновленного общественного сознания. В работе конференции приняли участие отечественные и зарубежные ученые-тюркологи, ахметоведы, в частности, заведующий отделом турецкого языка Института языкознания им. Насими Национальной академии наук Азербайджана доктор филологических наук Эльчин Ибрахимов, профессор университета Памуккале Турецкой Республики, доктор Нергиз Бирай, академик Шерубай Курманбайулы и другие выдающиеся умы современности.