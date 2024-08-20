Памятник погибшим шахтёрам открыли в Караганде

Общество
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Дана Аменова
корреспондент

Автором мемориала стал карагандинский скульптор и художник Игорь Баграмов

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

В Караганде на территории шахты имени Костенко состоялось открытие памятника погибшим шахтёрам. Здесь 28 октября прошлого года случилась авария, унёсшая жизни 46 горняков, сообщает Kazpravda.kz

По информации областного акимата, почтить память и возложить цветы собрались родные и коллеги шахтёров, представители власти, руководство компании Qarmet.

«Трагическое событие на шахте Костенко оставило глубокий след в сердцах не только карагандинцев, но и всех казахстанцев. Эта потеря невосполнима. Хочу выразить искренние соболезнования родным и близким погибших. В те дни глава государства прибыл в Караганду, чтобы поддержать семьи, потерявшие своих близких. Мы сделали всё возможное, чтобы каждая семья получила необходимую поддержку и помощь. Во время последнего визита в нашу область президент страны ещё раз сделал акцент на обеспечении безопасности труда и достойных условиях работы для шахтёров», – сказал аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев. 

Автором мемориала стал карагандинский скульптор и художник Игорь Баграмов.

Памятный знак из чёрного гранита габбро олицетворяет собой уходящих в забой шахтёров. На почти трёхметровой конструкции высечены имена 46 погибших горняков.

Территория вокруг благоустроена, установлены скамейки с навесами, есть освещение. По периметру высадили 46 молодых деревьев.

Ещё один памятник погибшим горнякам на шахте имени Костенко недавно установлен в Центральном парке Караганды.

Работали над ним скульпторы Игорь Баграмов и Тарас Кишкарев. Памятник высотой более трёх метров воссоздаёт образ шахтёра. Он находится недалеко от монумента, установленного в 2006 году в память о погибших горняках.

#гибель #акимат #Караганда #памятник #шахтёры

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