Барельефы Отеген-батыра, Ногайбая-би, Кенена Азербаева и Кебекбай-шешена возвышаются на четырех колоннах, облицованных травертином, специально привезенным из Кыргызстана. Установленные полукругом и опоясанные металлической решеткой столпы поддерживают символический шанырак, расписанный национальным орнаментом, под которым на гранитном постаменте разместился чугунный тайказан.
Монумент, возвышающийся над автомагистралью недалеко от аула Кенен, виден издалека. Он установлен на перекрестке дорог, ведущих в Алматы, Бишкек и Ташкент. По замыслу создателей памятник должен напоминать о прошлом и о тех, кто в свое время прославил кордайскую землю.
– Благодаря независимости сегодня мы можем вспомнить наших славных героев. Мы отдаем дань уважения их деяниям и демонстрируем, что память о них жива, – отметил почетный гражданин Кордайского района Бакыт Байтоле.
Каждый из тех, кто увековечен здесь, оставил свой добрый след в истории кордайской земли. Отеген-батыр боролся с джунгарскими захватчиками, Ногайбай-би активно участвовал в политической жизни казахов Семиречья. Кебекбай-шешен известен как неподкупный судья. Выдающийся композитор, певец, импровизатор Кенен Азербаев был сторонником национально-освободительного движения 1916 года.
Идея создания мемориала возникла год назад. Инициатором выступил жамбылский писатель Несипбек Даутов, нашедший поддержку со стороны неравнодушных к истории меценатов. Строительство памятника стоимостью более 60 млн тенге было профинансировано предпринимателем Кайратом Каймолдаевым, архитектурное исполнение взял на себя директор ТОО «Бақ проект» Бакыт Сегизбаев, а строительные работы выполнила фирма «Жана-Кемер құрылыс», которую возглавляет Кошкинбай Кулманбет. В знак благодарности во время открытия памятника местные жители подарили спонсорам скакунов.
В торжественной церемонии открытия комплекса приняли участие депутат Сената Парламента РК Муратбай Жолдасбаев, глава региона Карим Кокрекбаев, директор Института литературы и искусства им. М. Ауэзова Уалихан Калижан, другие видные общественные деятели, ветераны труда, представители творческой интеллигенции.