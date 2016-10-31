фото Агадила РЫСМАХАНА

Барельефы Отеген-батыра, Ногайбая-би, Кенена Азербаева и Кебекбай-шешена возвышаются на четырех колоннах, облицованных травертином, специально привезенным из Кыргызстана. Установленные полукругом и опоясанные металлической решеткой столпы поддерживают символический шанырак, расписанный национальным орнаментом, под которым на гранитном постаменте разместился чугунный тайказан.

Монумент, возвыша­ющийся над автомагистралью недалеко от аула Кенен, виден издалека. Он установлен на перекрестке дорог, ведущих в Алматы, Бишкек и Ташкент. По замыслу создателей памятник должен напоминать о прошлом и о тех, кто в свое время прославил кордайскую землю.

– Благодаря независимости сегодня мы можем вспомнить наших славных героев. Мы отдаем дань уважения их деяниям и демонстрируем, что память о них жива, – отметил почетный гражданин Кордайского района Бакыт Байтоле.

Каждый из тех, кто увековечен здесь, оставил свой добрый след в истории кордайской земли. Отеген-батыр боролся с джунгарскими захватчиками, Ногайбай-би активно участвовал в политической жизни казахов Семиречья. Кебекбай-шешен известен как неподкупный судья. Выдающийся композитор, певец, импровизатор Кенен Азербаев был сторонником национально-освободительного движения 1916 года.

Идея создания мемориала возникла год назад. Инициатором выступил жамбылский писатель Несипбек Даутов, нашедший поддержку со стороны неравнодушных к истории меценатов. Строительство памятника стоимостью более 60 млн тенге было профинансировано предпринимателем Кайратом Каймолдаевым, архитектурное исполнение взял на себя директор ТОО «Бақ проект» Бакыт Сегизбаев, а строительные работы выполнила фирма «Жана-Кемер құрылыс», которую возглавляет Кошкинбай Кулманбет. В знак благодарности во время открытия памятника местные жители подарили спонсорам скакунов.

В торжественной церемонии открытия комплекса приняли участие депутат Сената Парламента РК Муратбай Жолдасбаев, глава региона Карим Кокрекбаев, директор Института литературы и искусства им. М. Ауэзова Уалихан Калижан, другие видные общественные деятели, ветераны труда, представители творческой интеллигенции.