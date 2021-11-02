Общество
Памятник участникам декабрьских событий установили в Казыгурте
На комплексе «Мәңгілік ел» в селе Сарапхана Казыгуртского района Туркестанской области был установлен памятник в честь национальных героев, желтоксановцев «Алаш арыстары», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на 30jyl.kz.

Декабрьские события - одна из трагических, но очень важных страниц в истории нашей страны, ставшая своего рода предвестником независимости Казахстана. У памятника участники митинга вспоминали исторические события, то страшное морозное утро и последовавшие за ним события.



«Для всех нас декабрьские события 1986 года имеют особое значение. Они вписаны в историю становления независимости Казахстана и останутся в памяти народа. В этом также символизм памятника «Алаш арыстары» – напоминать молодежи о тех событиях», - отметили они.

Эта инициатива была посвящена 30-летию Независимости Казахстана.



В торжественном мероприятии приняли участие представители интеллигенции, общественные деятели, историки и писатели со всей страны. В частности, выступили Мамбет Койгельды, Куаныш Султанов, Сауытбек Абдрахманов, Нармахан Бегалиулы и другие, отметили особое значение состоявшегося события, сказав, что это памятник, посвященный важному событию в истории нашей страны.

«Меценат Бекет Тургараев выразил признательность за слаженную работу местного акимата. Аким Казыгуртского района Арман Абдуллаев и общественники отметили, что это дух патриотизма в первую очередь. События 1986 года очень много значат для Казахстана. Это историческое наследие, молодежь должна помнить и знать, какой ценой казахстанцам досталась наша Независимость», - отметили организаторы.



Также в этот день состоялось открытие памятника «Анаға тағзым» - дань материнской любви, и памятник прославленному борцу, в честь 150-летия казахского палуана Кажымукана Мунайтпасова «Кажымукан Балуан».

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