Памятники и сакральные места Мангистау очищают от следов «активного отдыха»

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Так, для уборки территории некрополя «Кошкар-ата» приехали сотрудники Мангистауской областной филармонии им. М. Оскинбае­ва и Мангистауской областной универсальной библиотеки им. К. Сыдиыкова.

– 18 апреля отмечается Международный день памятников и исторических мест, – напомнил директор областной филармонии Данияр Сагы. – Мы также провели субботник. Весна – время обновления и возрож­дения. Давайте беречь природу! Каждый житель должен участвовать в благоустройстве региона.

Некрополь «Кошкар-ата» расположен в 17 км от Актау. Он включен в Государственный список памятников истории и культуры местного значения, а также в Список сакральных объектов регионального значения Мангис­тауской области. Здесь зафиксирован 81 памятник.

Представители молодежного центра «Жастар» и студенты колледжа Yessenov отправились в каньон Ыбыкты Сай.

– От чистоты этих мест напрямую зависит поток туристов в регионе. Необходимо, чтобы такие места оставались первозданными. Любовь к родной земле начинается с нашего к ней отношения, – считает волонтер Амангуль Жамкен.

Каньон Ыбыкты Сай находится в 60 км от Актау. Он расположен в самой глубокой впадине Казахстана – Карагие. Этот каньон – уникальное творение природы. Многие называют его Ажурным каньоном, потому что за миллионы лет дожди и ветер сделали скалы пористыми. Здесь множество удивительных лабиринтов, проходов и арок. Благодаря величественности и красоте казахстанский каньон часто сравнивают со знаменитым каньоном Антилопы в американском штате Аризона.

В Мангистау много природных достопримечательностей и сакральных памятников, их все посетили участники акции. Однако, считают местные власти, основная задача – не просто провести уборку, а научить людей не оставлять после себя мусор.