Pantone назвал цвет 2024 года

Им стал персиковый оттенок 13-1023, получивший название Peach Fuzz («персиковый пушок»), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Creative.hse.ru .

По словам специалистов Pantone этот цвет символизирует «человечность, сострадание и связь людей друг с другом».

Pantone Color Institute — подразделение Pantone, которое выбирает сезонные оттенки для подиумов, прогнозирует глобальные тенденции для визуальной идентификации продуктов и брендов. Специалисты учитывают психологию цвета, чтобы эффективно использовать в стратегии дизайна вызываемые им чувства и эмоции.

Каждой весной Pantone Color Institute запускает глобальное исследование, цель которого — обнаружить повторяющиеся цветовые закономерности, сделать «цветной снимок того, что мы видим в нашей глобальной культуре, он выражает общее настроение».

«Смелый, бесстрашный и пульсирующий» — так охарактеризовали оттенок Viva Magenta, который был назван главным цветом 2023 года.