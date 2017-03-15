​Парад мастерства

Дина Мосиенко

Иначе и быть не могло: ведь выступал Президентский духовой оркестр, где собраны профессионалы высочайшего класса. Вместе с ними в Казахском на­циональном университете искусств свое мастерство показывали и юные музыканты духового оркестра колледжа вуза, которых поддерживает прославленный коллектив.

Название «Парад солистов» оправдало себя. Военный оркестр необходимо не только слышать, но и видеть, чтобы оценить и исполнительское мастерство музыкантов, и внешний вид, и строевую выучку.

Программа была рассчитана на широкий круг любителей музыки: исполнялись известные произведения XIX–XX веков, джаз, современные шлягеры, музыка к популярным фильмам. Сложно сказать, что прозвучало хорошо, а что – великолепно. Но, пожалуй, более всего впечатлило публику попурри, сложенное из композиций Майкла Джексона. Во время этого номера молодежь дружно снимала музыкантов на свои смартфоны, благодаря чему весь зал окрасился в нежный голубой цвет. Зажигательной энергетикой покорила композиция I feeling good Дж. Брауна.

Премьерное исполнение кюя «Тәуелсіздік» композитора Олжаса Сулейменова пленило удивительной гармонией звучания народных и духовых инструментов. Патриотичный настрой концерту придало сочинение «Менің жерім – менің елім» Талгата Бердигулова, написанное им во время учебы в Московской консерватории, вдали от родины. Глубокий эмоциональный отклик у слушателей вызвала «Альпийская мелодия» Х. Апфольтерера, которую оркестр посвятил памяти народного артиста России Валерия Халилова и музыкантов Ансамбля песни и пляски им. А. Александрова.

Нельзя не назвать имена талантливых солистов Президентского духового оркестра, радовавших и удивлявших слушателей своей игрой, пением, искренностью и вдохновением: Валерий Морской (труба), Олжас Сулейменов (домбра), Асет Ка­саинов (труба), Владимир Мосиенко (саксофон), Жанат Жакаев (валторна), Санжай Альмишев (кыл-кобыз), вокалисты Асет Избасаров, Айым Когамова, Асель Мадекешева и другие. Музыканты также обратили внимание на удачное выступление юного Абзала Середы (труба). За дирижерским пультом находились заслуженный деятель РК Тлек Ергалиев и Курмет Бейсембаев.

Парад мастерства состоялся. 

