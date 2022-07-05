Экономика
Парадоксальная ситуация сложилась на рынке электроэнергии Карагандинской области
Елена Ульянкина

Тарифное неравенство

Парадоксальная ситуация сложилась на рынке электроэнергии Карагандинской области: малый и средний бизнес получает свои киловатты по завышенным тарифам, а крупные предприятия – по заниженным, которые, к тому же, не регулируются государством.

Годовое энергопотребление Карагандинской области, которая до недавнего времени была самой большой в Казахстане, составляет свыше 5 млрд кВт•часов. Чуть более 2 млрд используют население, бюджетные организации, малый и средний бизнес. Тарифы для них в каждом городе и районе свои, но все их утверждает территориальный департамент Комитета по регулированию естественных монополий.

К примеру, в Караганде средний тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составляет 12,8 тенге за кВт•час, для юридических лиц – 28,2 тенге за кВт•час, а для школ, больниц, домов культуры и прочих бюджетных организаций – 66,6 тенге за кВт•час.

Около 3 млрд кВт•часов составляет энергопотребление крупных игроков энергетического рынка, к которым относятся металлургические заводы, шахты, рудники и объекты железнодорожной инфраструктуры. Их тарифы гораздо ниже тех, по которым электроэнергию получают магазины, салоны красоты, автосервисы и прочий малый бизнес Карагандинского региона.

Причем департамент КРЕМ их не утверждает. Ибо крупные предприятия покупают электроэнергию через аффилированные энергопередающие компании, которые не подпадают под госрегулирование. Об этом тарифном неравенстве знают в палате предпринимателей Карагандинской области и не молчат.

– Изучая вопрос, мы выяснили, что некоторые предприятия, владельцы которых приближены к высокопоставленным лицам, вообще получают электроэнергию по 7,5 тенге, то есть по себестоимости, – говорит член Комитета энергетики и ЖКХ при региональном совете палаты предпринимателей Карагандинской области Николай Абт. – То есть те, кто напрямую «сел» на шины ТЭЦ. В Караганде это, к примеру, хлебозавод, теплица, ферросплавный завод и другие предприятия.

Под словом «другие» Николай Абт имеет в виду и майнинговые фермы, которые разрослись в пус­тующих цехах заводов и «присосались» к их каналам получения дешевой электроэнергии.

– Да, в Караганде существует такой «приоритетный» сектор экономики, как майнинговые фермы. Правда, ни в одном законе об этом не написано. Но на деле так оно и есть, – иронизирует участник рег­совета. – Мы выяснили, что данные структуры получали электро­энергию примерно по 5 тенге за кВт•час, то есть по цене ниже, чем у генерирующих станций. Это на каком основании? Мне кажется, здесь уже попахивает коррупцией. Потому что неясно, как эти предприятия смогли получить такой низкий тариф.

Есть здесь и еще один аспект – социальный. Он состоит в том, что юридические лица и бюджетные организации, которые платят за электроэнергию по регулируемым, а значит, завышенным тарифам, дотируют население. Почему? Потому что тарифы для бытовых потребителей занижены, дабы уменьшить финансовую нагрузку на кошелек граждан. А куда ее переложить? На бюджет и на бизнес – решили в антимонопольном ведомстве. Вроде бы логично, но на деле не получилось так, как ожидалось. Нашлись те, кто увернулся от «лишней» финансовой нагрузки.

– Да, наше законодательство дает возможность дифференцировать тарифы по группам потребителей, чтобы бизнес мог немного дотировать население, – рассуждает Николай Абт. – А у нас получилось, что население дотирует только бюджет, а также малый бизнес и частично средний. Крупные предприятия устранились от этого. Я считаю, здесь имеет место прямое нарушение Конституции!

В региональном совете палаты предпринимателей считают, что устранить тарифное неравенство должен Комитет по регулированию естественных монополий. Однако чиновники с этим не согласны. Они ссылаются на действующее законодательство: мол, оно не дает возможности регулировать тарифы для всех.

– Получается, что сейчас у нас электроэнергетика наполовину нерегулируемая, – констатирует глава департамента КРЕМ по Карагандинской области Арман Утегенов. – По закону мы имеем право регулировать тарифы для тех энергопередающих организаций, которые занимают не менее 75% рынка. Это доминанты. А остальные сами устанавливают цены на свой товар. Чаще всего данные компании аффилированы со станциями. Они в основном оказывают услуги юридическим лицам.

Схема понятна: небольшие энергоснабжающие организации продают электроэнергию «своим» предприятиям, да еще и по ценам, приближенным к себестоимости. В результате другие потребители, работающие по регулируемым тарифам, уступают им в конкурентоспособности.

– Конечно, если существует госрегулирование тарифов, то, по справедливости, регулироваться должны все тарифы, – делает вывод Арман Утегенов. – Но в Казахстане все идет к тому, чтобы вообще отойти от подобного управления. Были планы с 2020 года отказаться от регулирования цен на электроэнергию, но потом их отложили на неопределенный срок.

Сейчас в планах КРЕМ ввести единый тариф для всех групп потребителей – и для населения, и для юридических лиц, и для бюджетных организаций. Его будут «обкатывать» на трех регионах – Алматы, Западно-Казахстанской и Костанайской областях. Если все пройдет гладко, то данный опыт распространят и на другие регионы Казахстана. Хотя это сомнительно, ведь «уравниловка» приведет к росту тарифов для населения, что спровоцирует народное возмущение.

Что же касается тарифного неравенства среди бизнес-потребителей электроэнергии Карагандинского региона, то исправить ситуацию возможно. Для этого, по мнению Николая Абта, нужно лишь указание сверху.

– Эту проблему я поднимал в «Атамекене», ставил перед акимом Карагандинской области. Писал в Генпрокуратуру, – отмечает член регионального совета Николай Абт. – Считаю так: для ее решения нужна политичес­кая воля.

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