Парень скончался на тренировке по футболу в Петропавловске

Происшествия
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Он получил удар мячом в живот

Фото: Kazpravda.kz

В приемном покое детской областной больницы Петропавловска скончался юноша, получивший на тренировке удар мячом в живот, передает Kazpravda.kz со ссылкой на городской новостной портал 7152.kz.

Как сообщается, несчастный случай произошел накануне в седьмом часу вечера на улице Жабаева, напротив стадиона Карасай.

"Спортивную травму во время тренировки по футболу получил юноша 2005 года рождения. Он получил удар мячом в область эпигастрия (верхняя часть живота) и упал на газон, ударившись затылком", - говорится в информации.

На станцию скорой помощи вызов поступил в 18.36, а в 18.40 медики уже были на месте происшествия. Они диагностировали "остановку сердца неуточненную, кому неуточненную и закрытую черепно-мозговую травму".

Парень умер в приемном покое многопрофильной детской областной больницы в 20.10.

#гибель #футбол #травма #парень #тренировка

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