Парламент отменил закон о первом президенте Казахстана

Как отметил депутат Мажилиса Ерлан Саиров, отмена закона – требование времени и народа.

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Парламент на совместном заседании палат принял в двух чтениях Конституционный закон Республики Казахстан «О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан «О Первом Президенте Республики Казахстан - Елбасы», сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как напомнил депутат Мажилиса Ерлан Саиров, в прошлом году в результате всенародного референдума была проведена конституционная реформа.

«В соответствии с изменениями в Конституцию исключен пункт 4 статьи 46 Конституции, предусматривающий норму о том, что статус и полномочия первого президента РК определяются Конституцией и Конституционным законом. В период глубокой политической трансформации Казахстана, придерживаясь демократического плюралистического курса, необходимо исключить какие-либо механизмы, способствующие узурпации власти отдельной личностью. Поэтому группа депутатов Мажилиса РК, с учетом мнения подавляющего большинства населения, представила данный проект закона», - сказал мажилисмен.

Он отметил, что отмена закона – требование времени и народа.

«Попытки создать монополию на политические институты в общественном процессе Казахстана, как показывает жизнь, способны девальвировать политические ценности в стране и оказывать негативное влияние на развитие государства. Поэтому крайне важно в будущем формировать общественно-политический иммунитет к таким пробелам!" – подчеркнул Саиров.

Между тем, содокладчик по закону от Сената депутат Владимир Волков подчеркнул, что на первого президента будут распространяться все гарантии, предусмотренные законодательством страны для экс-президентов.

«При этом на первого президента будут распространяться общие гарантии, установленные статьей 46 Конституции и главой VI Конституционного закона «О Президенте Республики Казахстан» в отношении всех экс-президентов республики», - пояснил Волков.

За принятие закона проголосовали единогласно все присутствовавшие на заседании депутаты – 44 сенатора и 93 мажилисмена.