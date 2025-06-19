Парламент принял закон об амнистии к 30-летию Конституции РК

Сенат,Парламент
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Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Сенат на пленарном заседании одобрил принятие закона «Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан», сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к документу, закон разработан по инициативе депутатов Парламента РК в рамках исполнения поручения Президента Казахстана от 1 апреля 2025 года. Основной целью закона является проведение единовременного акта гуманности уголовно-правового характера в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан.

Закон направлен на освобождение от уголовной ответственности или основного наказания лиц, совершивших преступления, не несущие серьезной угрозы безопасности граждан и государства, сокращение неотбытой части наказания осужденных, в том числе находящихся на пробационном контроле.

По предварительным расчетам амнистия будет применена в отношении более 15,1 тысяч осужденных, из них: 4,1 тысяч подлежат освобождению от уголовной ответственности и наказания и 11 тысячам осужденных будут сокращены сроки и размеры основного наказания.

Освобождению от уголовной ответственности или основного наказания подлежат лица, совершившие уголовные проступки и (или) преступления небольшой тяжести, и лица, совершившие преступления средней тяжести, не повлекшие причинение ущерба, либо полностью его возместившие или по которым не предъявлен гражданский иск, а также социально уязвимые лица, совершившие преступления средней тяжести вне зависимости от наличия ущерба или гражданского иска.

Закон также предусматривает освобождение от основного наказания осужденных за совершение преступлений средней тяжести, не имеющих отрицательной степени поведения, которым осталось отбывать наказание не более одного года. Остальным осужденным, совершившим преступления средней тяжести, срок не отбытой или неисполненной части основного наказания сокращается на одну вторую часть.

Осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления сроки или размеры неотбытой, или неисполненной части наказания сокращаются социально уязвимым лицам, совершившим тяжкие преступления, на одну третью часть, особо тяжкие – на одну четвертую часть, при полном возмещении ущерба совершившим тяжкие преступления, – на одну третью часть, особо тяжкие – на одну четвертую часть, остальным осужденным, совершившим тяжкие преступления – на одну пятую часть, особо тяжкие – на одну шестую часть.

Также сроки сокращаются за присвоение или растрату вверенного чужого имущества в особо крупном размере или мошенничество в особо крупном размере, при условии полного возмещения ущерба – на одну пятую часть, не имеющим отрицательной степени поведения, которым в период исполнения акта амнистии, установленной статьей 5 Закона, осталось отбывать наказание не более одного года, на размер неотбытой части основного наказания.

Наряду с этим, закон предусматривает условия и порядок применения амнистии, определяет лица, в отношении которых не применяется амнистия, а также закрепляет компетенцию Правительства и местных исполнительных органов по реализации соответствующих мер, в том числе по размещению, трудоустройству, лечению освобождаемых лиц, оказанию им социальной и иной помощи.

«Ожидаемым результатом от принятия закона являются снижение количества осужденных лиц, улучшение уровня материально-бытового обеспечения лиц, не подпадающих под амнистию и продолжающих отбывать наказание, снижение нагрузки и улучшение условий работы сотрудников уголовно-исполнительной системы, улучшение норм медико-санитарных требований к условиям содержания и внедрение международно-правовых стандартов, в том числе и к переходу к камерным типам тюрем», - говорится в заключении.

#Парламент #закон #конституция #амнистия

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