Парламент рассмотрел заключение ВАП к отчету Правительства об исполнении бюджета

Аудит
Дана Аменова
специальный корреспондент

Отдельный блок рекомендаций касается повышения эффективности управления Нацфондом

Фото: ВАП

Заключение Высшей аудиторской палаты РК к отчету Правительства об исполнении республиканского бюджета за 2025 год рассмотрели на совместном заседании обеих палат Парламента в пятницу, 26 июня, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ВАП

В прошлом году исполнение бюджета велось уже в условиях нового Бюджетного кодекса. В частности, госорганам была предоставлена возможность корректировать свои бюджеты без уточнения в пределах 15% лимита.

Однако ВАП считает необходимым ограничить объемы таких корректировок, так как на практике размер перераспределений по отдельным программам доходил до 90%.

По мнению госаудиторов, несмотря на стабильный кредитный рейтинг и соблюдение бюджетных параметров, требуется продолжить совершенствование системы управления госдолгом. В числе предложений ВАП: усилить ограничения, точнее считать нагрузку на собственные доходы бюджета, а также проводить оценку влияния займов на рост производительности и экспорта.

Отдельный блок рекомендаций ВАП касается повышения эффективности управления Нацфондом. Палата считает необходимым обеспечить цифровую прослеживаемость средств до конечного получателя, автоматизировать все процессы – от планирования до мониторинга результатов их использования, а также четко регламентировать механизм возврата неиспользованных средств обратно в Нацфонд.

«Благодаря стратегическому решению Главы государства принята программа участия подрастающего поколения в распределении национальных ресурсов «Нацфонд – детям». Полагаем, что неиспользованные средства граждан, достигших совершеннолетия, должны инвестироваться для защиты от инфляционных процессов. Такая практика применяется по невостребованным пенсионным активам», – озвучил председатель ВАП Алихан Смаилов в ходе заседания.

При этом инвестиционный доход, по мнению специалистов ВАП, должен поступать на счет совершеннолетнего владельца накоплений.

Госаудиторы также считают необходимым установить единые требования к расчету стоимости госзаданий – с исключением расходов, не связанных с достижением результата. В частности, из состава госзаданий должны исключаться услуги, представленные на конкурентном рынке, или часть, передаваемая на субподряд.

Еще один актуальный вопрос связан с обеспечением прозрачности финансовых потоков, идущих вне бюджетной системы. ВАП настаивает на том, что годовая отчетность должна содержать сведения по всем внебюджетным фондам. Это позволит сделать корректные выводы об их устойчивости, оценить полноту доходов и прозрачность расходов.

Кроме того, ВАП считает важным отражать в годовом отчете Правительства сведения о достигнутых результатах квазигоссектора, в том числе о целях заимствований, объемах и эффектах господдержки. Главным критерием оценки, по мнению госаудиторов, должно стать повышение благосостояния казахстанцев и экономический рост.

По всем системным проблемам ВАП выработано 26 основных рекомендаций. 

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