Правила аренды коммерческих площадей изменили в аэропортах Казахстана

Предполагается, что выбор наиболее выгодных предложений увеличит собственные доходы аэропортов от аренды

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По предписанию Высшей аудиторской палаты РК внесены изменения в правила ведения коммерческой деятельности на территории аэропортов. Доступ предпринимателей к арендным площадям теперь регулируется едиными конкурсными условиями, сообщает Kazpravda.kz

Необходимость в мерах была выявлена в результате аудита эффективности использования государственных ресурсов в городе Астана.

По итогам проверки ВАП поручила Министерству транспорта внести изменения в правила доступа и оказания услуг на территории аэропортов (аэродромов), не относящихся к аэропортовской деятельности. А именно – закрепить передачу арендных площадей для объектов общественного питания и автоматов по продаже продуктов и упаковке багажа исключительно на конкурсной основе.

Предполагается, что конкурсный отбор создаст прозрачные и равные условия для всех потенциальных арендаторов, снизит риски необоснованного выбора поставщиков услуг и повысит эффективность использования имущества аэропортов.

Кроме того, выбор наиболее выгодных предложений увеличит собственные доходы аэропортов от аренды. Исполнение других поручений и рекомендаций ВАП по итогам проведенного аудита остается на контроле.