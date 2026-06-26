Правила аренды коммерческих площадей изменили в аэропортах Казахстана

Аудит
Дана Аменова
специальный корреспондент

Предполагается, что выбор наиболее выгодных предложений увеличит собственные доходы аэропортов от аренды

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

По предписанию Высшей аудиторской палаты РК внесены изменения в правила ведения коммерческой деятельности на территории аэропортов. Доступ предпринимателей к арендным площадям теперь регулируется едиными конкурсными условиями, сообщает Kazpravda.kz 

Необходимость в мерах была выявлена в результате аудита эффективности использования государственных ресурсов в городе Астана.

По итогам проверки ВАП поручила Министерству транспорта внести изменения в правила доступа и оказания услуг на территории аэропортов (аэродромов), не относящихся к аэропортовской деятельности. А именно – закрепить передачу арендных площадей для объектов общественного питания и автоматов по продаже продуктов и упаковке багажа исключительно на конкурсной основе.

Предполагается, что конкурсный отбор создаст прозрачные и равные условия для всех потенциальных арендаторов, снизит риски необоснованного выбора поставщиков услуг и повысит эффективность использования имущества аэропортов.

Кроме того, выбор наиболее выгодных предложений увеличит собственные доходы аэропортов от аренды. Исполнение других поручений и рекомендаций ВАП по итогам проведенного аудита остается на контроле.

#конкурс #аренда #ВАП #аэропорты #площади

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