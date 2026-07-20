Партия «Байтақ» предоставила в ЦИК список из 47 человек

Под председательством Нурлана Абдирова сегодня в Астане прошло седьмое заседание Центральной избирательной комиссии РК в рамках избирательной кампании по выборам депутатов Курултая, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ЦИК.

Фото: ЦИК

В соответствии с повесткой дня был рассмотрен вопрос о регистрации партийного списка Общественного объединения «Казахстанская партия зелёных «Байтақ» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенных на 23 августа 2026 года.

Выступая с докладом член ЦИК Азамат Айманакумов рассказал о перечне документов, представленных партией в Центризбирком и работе проведенной комиссией по проверке кандидатов.

«Общественное объединение «Казахстанская партия зеленых «Байтақ» предоставило партийный список из 47 человек. Осуществлена проверка кандидатов в депутаты Курултая на соответствие требованиям Конституции и Конституционного закона о выборах, в соответствии с запросами, направленными Центральной избирательной комиссией в уполномоченные государственные органы. В партийном списке 18 кандидатов - женщины, молодежь и лица с инвалидностью, которые в совокупности составляют 38,3%. Установленная законом квота сохранена. Все лица, включенные в партийный список, соответствуют требованиям Конституции и Конституционного закона о выборах», - подчеркнул Азамат Айманакумов.

Член ЦИК также напомнил о том, что в соответствии со статьей 88 Конституционного закона о выборах, политической партией, получившей на предыдущих выборах депутатов Мажилиса Парламента от 1% до 3% голосов избирателей от числа принявших участие в голосовании, избирательный взнос уплачивается в размере 70% от размера установленного избирательного взноса. В этой связи, набравшая на выборах Мажилиса Парламента VIII созыва 2,3% голосов, Казахстанская партия зеленых «Байтақ», оплатила соответствующую сумму избирательного взноса.

В завершение заседания, члены Центризбиркома подписали протоколы и приняли постановление о регистрации партийного списка Казахстанской партии зелёных «Байтақ» на выборах депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенных на 23 августа 2026 года. Зарегистрированные кандидаты получили соответствующие удостоверения.