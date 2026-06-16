Партия «Әділет» сделала заявление

В социальных сетях появились фейковые аккаунты и страницы, незаконно использующие наименование партии «Әділет» и выдающие себя за ее официальные представительства, сообщает Kazpravda.kz

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Через данные ресурсы распространяется ложная информация о выдаче партийных билетов, регистрации членов партии и деятельности партии в целом.

«Официально заявляем: указанные аккаунты не имеют никакого отношения к партии «Әділет». Любая распространяемая через них информация является недостоверной. Призываем граждан доверять исключительно официальным источникам партии: adilet_partiyasy, t.me/adilet_partiyasy, https://adilet-partiyasy.kz



Предупреждаем, что незаконное использование наименования и символики партии, а также распространение ложной информации и введение граждан в заблуждение влекут ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан», - говорится в заявлении.

Материалы по выявленным фактам переданы в правоохранительные органы для принятия мер в соответствии с законодательством Республики Казахстан.