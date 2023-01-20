Партию похищенного во время январских событий из здания полиции оружия нашли в Таразе

Фото: polisia.kz

Сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП Жамбылской области нашли схрон оружия в одном из заброшенных зданий Тараза, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские изъяли гладкоствольное охотничье ружье Masai Mara 12 калибра, травматический пистолет Стражник МР-461 калибра 18х45 мм, пневматический пистолет Gamo PT-80 калибра 4,5 мм, 179 боеприпасов калибра 5,45х18 мм, похищенные из здания ДП Жамбылской области в январе 2022 года.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, хранение оружия, боеприпасов". Назначена судебно-баллистическая экспертиза.

Департамент полиции Жамбылской области напоминает, что сообщившие о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно сдавшие это в полицию, к уголовной и административной ответственности привлекаться не будут, если нет причастности к другим правонарушениям.

Анонимность гарантируется, добавили в пресс-службе.