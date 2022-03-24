На СМИД ОИС в Исламабаде Казахстан заявил, что готов и дальше вносить вклад в процесс обеспечения глобальной и региональной безопасности.

Казахстанская делегация во главе с заместителем Премьер-министра – министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди приняла участие в 48-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества, состоявшейся в столице Пакистана.

В мероприятии, темой которого стало «Партнерство ради единства, справедливости и развития», приняли участие делегации государств – членов и стран – наблюдателей ОИС, а также международных организаций. Состоялась официальная передача председательства в СМИД ОИС от Республики Нигер Исламской Республике Пакистан. Палестина, Камерун и Йемен избраны заместителями председателя.

Представители стран ОИС обменялись мнениями по актуальным аспектам ближневосточной повестки дня, вопросам разоружения, противодействия международному терроризму, борьбы с исламофобией, ксенофобией, по программе деятельности ОИС-2025 и другим темам.

Были рассмотрены вопросы развития сотрудничества в сфере экономики, торговли, транспорта, культуры, науки и технологий, туризма и здравоохранения, информационных технологий, водных ресурсов, окружающей среды и изменения климата.

В своем выступлении от имени Азиатской группы глава МИД РК Мухтар Тлеуберди выразил благодарность государствам – членам ОИС за солидарность и поддержку Казахстану в ходе январских трагических событий. Он также заявил о готовности нашей страны продолжить вносить свой вклад в процесс обеспечения глобальной и региональной безопасности и в этом контексте призвал не вступившие в СВМДА мусульманские азиатские страны стать членами данного регионального объединения по безопасности.

Мухтар Тлеуберди обратил внимание на важность инициированного Казахстаном Кодекса поведения по достижению мира, свободного от терроризма, и необходимость продолжения межконфессионального диалога в рамках Съезда лидеров мировых и традиционных религий для объединения усилий в борьбе с терроризмом, экстремизмом и исламофобией.

На фоне продолжения конфликтов и военных столкновений среди мусульманских стран он подчеркнул роль Астанинского процесса по Сирии, а также актуальность казахстанской инициативы Исламского примирения. Глава МИД Казахстана отметил также необходимость скорейшего завершения процесса реформирования ОИС, что особо важно в условиях новых вызовов.

По итогам первого дня 48-й сессии СМИД ОИС был принят ряд резолюций в политической, экономической, научно-технической, гуманитарной, правовой и организационной сферах, в которых выражена консолидированная позиция мусульманских стран по основным глобальным и региональным проблемам.

На полях сессии Мухтар Тлеуберди провел ряд раздельных двусторонних переговоров с министрами иностранных дел Египта – Самехом Шукри, Ирака – Фуадом Хуссейном и Турции – Мевлютом Чавушоглу. Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах, а также графики встреч на высоком и высшем уровне, сообщает МИД РК.