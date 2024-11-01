Пашинян потребовал не называть армянский коньяк коньяком

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По его словам, армянам даже в семьях стоит называть национальный напиток не коньяком, а бренди

Фото: syl.ru

Армянский коньяк нужно называть армянским бренди и никак иначе, считает премьер-министр республики Никол Пашинян. На заседании правительства в четверг он напомнил, что коньяк, как и шампанское, изначально был названием не напитка, а региона. Таким образом название коньяк является нематериальной ценностью Франции, и Армении нельзя говорить, что коньяк — армянский напиток, хотя на этикетках в последние 100 лет и пишется «коньяк», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Rbc.ru

«Присвоение чужой нематериальной ценности — это несолидно. <...> Если не получается придумать новое название, значит, надо подумать что-то вокруг названия «бренди», — заявил Пашинян (цитата по «Интерфаксу»), добавив, что даже в семьях «должны коньяк называть бренди».

Название «коньяк» является защищенным географическим наименованием (AOC, Appellation d’Origine Contrôlée) в соответствии с законодательством Франции. Коньяком может называться только крепкий алкогольный напиток (бренди), произведенный в определенной области — департаменте Шаранта, где расположен город, давший название напитку, — Коньяк.

В странах СНГ, однако, еще со времен, предшествовавших юридическому закреплению этого названия, сложилась традиция называть коньяком определенную разновидность бренди вне зависимости от места производства, например — дагестанский или армянский коньяк.

В 2017 году Армения подписала с ЕС соглашение о всеобъемлющем и расширенном сотрудничестве. В соответствии с ним армянские производители получили право в течение еще 25 лет экспортировать свою продукцию под наименованием «армянский коньяк». После этого Армения должна была полностью отказаться от этого названия. Однако уже в июне 2021 года правительство Армении одобрило соглашение о финансовой помощи от Евросоюза, в соответствии с которым ЕС выделит стране €3 млн в обмен на прекращение использования слова «коньяк» в наименовании алкогольной продукции.

#запрет #Пашинян #коньяк #бренди

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