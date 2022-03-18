Главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова утвердила поправки в постановление "О признании паспортов/сертификатов/справок вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19 в Республике Казахстан", сообщает Kazpravda.kz.

«Признать действительными на территории Республики Казахстан паспорта/сертификаты/справки вакцинации против КВИ граждан, выданные в Аргентинской Республике, Белизе, Государстве Боливия, Федеративной Республике Бразилии, Великобритании, Венгрии, Грузии, Республике Индонезия, Исламской Республике Иран, Иордании, Королевстве Испании, Канаде, Кыргызской Республике, Республике Мальдивы, Монголии, Республике Армении, Республике Беларусь, Республике Молдовы, Республике Перу, Республике Сан-Марино, Республике Сербия, Республике Тунис, Республике Индии, Республике Филиппины, Таиланде, Турецкой Республике, Республике Узбекистан, Республике Черногории, Чешской Республике, Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка, Республике Эквадор, Эстонской Республике и Японии в соответствии с образцами документов согласно приложению к настоящему постановлению», - говорится в документе.

Постановление вступает в силу со дня подписания.