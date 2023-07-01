Пассажира автобуса ранили ножом в Алматы

Двоих мужчин задержали в Алматы после конфликта с поножовщиной, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

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«Город Алматы. Поступила информация, что в автобусе №63 случился конфликт с поножовщиной», – подписано видео Telegram-канала EGOV.PRESS о происшествии.

По предварительным данным Департамента полиции Алматы, 26-летний алматинец получил колотое ранение в результате конфликта с пассажирами автобуса.

«По подозрению в совершении данного преступления задержаны и взяты под стражу двое мужчин 1991 и 1992 годов рождения.

Уголовное дело по части 3 статьи «Хулиганство» расследует УП Бостандыкского района», – добавили в ведомстве.