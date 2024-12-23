Пассажирка рейса Актау - Алматы обвинила мужчину в домогательствах к девочке

Происшествия
24
Гульмира Кунапия
корреспондент

Она рассказала, что мужчина взял ребенка за руки, спросил имя, возраст, начал говорить комплименты, гладить и дышать на нее

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В аэропорту Актау задержан мужчина, подозреваемый в домогательствах по отношению к девочке в самолете, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lada.kz

«Харассмент» – так описала пассажирка ситуацию, произошедшую на рейсе Актау - Алматы, в ходе которой мужчина проявлял действия сексуального характера по отношению к ребенку. По прилету его задержали правоохранители, заверили в пресс-службе департамента полиции на транспорте.

Пассажирка рейса Актау - Алматы поделилась в социальной сети Threads историей о том, что вчера, 21 декабря, стала свидетелем харассмента по отношению к девочке. Она рассказала, что в самолете некий мужчина подсел к несовершеннолетней, которая летела без сопровождения взрослых, и вел себя с ней неподобающим образом.

«Он пытался домогаться, когда в салоне погасили свет. Мужчина взял ее за руки, спросил имя, возраст, начал говорить комплименты, гладить и дышать на нее. Ребенок пытался противостоять этому. Когда включили освещение, бортпроводники увидели, что девочка плачет. Узнали причину и пересадили ко мне. Я ее успокоила. Мужчина выпил и сладко спал, не подозревая о том, что его ждет полиция. Сидевшие позади пассажиры согласились быть свидетелями произошедшего. По прилету девочку встретили родители, а мужчину – полиция», - пишет пассажирка.

В пресс-службе ДП полиции на транспорте сообщили, что правонарушитель доставлен в полицию и привлечен к адмответственности за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения (статья 440 КоАП РК). Наказание предусматривает штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге).

#девочка #самолет #пассажир #харассмент

Популярное

Все
Госсоветник подвел итоги работы Национального курултая за 2024 год
Итоги года для казахстанского дзюдо подвел вице-президент республиканской федерации
Министр высказался о падении учителя с высоты при оформлении ёлки в Семее
Молодёжная сборная Казахстана по хоккею разгромила канадский «Хоксбери Хокс»
Итоги года экологической акции «Таза Қазақстан» подвели в правительстве
Премьер поставил задачи перед новым министром национальной экономики
Император Японии Акихито отмечает 91-летие
Банковскому омбудсмену расширили полномочия
Шестеро детей пострадали во время катаний на ледяной горке в Костанае
Курсантские будни: как проходит обучение в Академии Нацгвардии
Новый зимний городок «Бухарест» открыли в Астане
В областном управлении образования прокомментировали инцидент с учителем в Семее
Президент Панамы исключил передачу Панамского канала Америке
Обманувшую дольщиков почти на 4 млрд тенге иностранку экстрадировали в Казахстан
Самым теплым городом назвал Астану певец Sadraddin
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Пассажирка рейса Актау - Алматы обвинила мужчину в домогательствах к девочке
Трамп обещает закрыть границу США для нелегалов сразу после инаугурации
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости
Итоги 2024 года Минэнерго: достижения и перспективы развития энергетической отрасли
Известный блогер-полиглот стал послом туризма Казахстана
Сколько выходных дадут казахстанцам в 2025 году
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Работа над многотомником по истории Казахстана продолжается
Прочные основы безопасности и развития страны
Токаев поздравил казахстанцев с Днем Независимости
Время выбрало нас
Обсуждены перспективы ЕАЭС
Искать точки соприкосновения, а не проводить разделительные линии
Столп национальной духовности
«Egemen Qazaqstan»: этапы большого пути
На благо страны
Казахстанцы: идентичность 33 года спустя
В Алматы завершился XII МКФ Bastau
Цель – устойчивость и развитие
Справедливое общество для всех
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Грустные думки аграрные
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Производство шоколада может прекратиться
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
Лица старого Уральска
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Трудов высокая оценка
Прорыв в дорожной сфере
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок
Парламентские опоры Содружества
Президент Токаев пригласил патриарха Кирилла на съезд лидеров мировых и традиционных религий
Владимир Путин прилетел в Астану
Здесь растят специалистов XXI века
«Мост дружбы»: казахстанская художница рассказала о подаренной Владимиру Путину картине

Читайте также

В областном управлении образования прокомментировали инциде…
Шестеро детей пострадали во время катаний на ледяной горке …
Министр высказался о падении учителя с высоты при оформлени…
Авто въехало в толпу на рождественской ярмарке в немецком М…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]