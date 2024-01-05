Пассажиров авто освободили от платы за въезд на охраняемые природные зоны

С 1 января плата за использование особо охраняемых природных территорий республиканского значения взимается как с пешеходов, так и с въезжающих на особо охраняемую природную территорию (ООПТ) автомобилей, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минфина РК
Сумма оплаты исчисляется в зависимости от вида транспорта и количества дней пребывания на ООПТ.
"При этом от взимания платы освобождаются пассажиры авто. Кроме того, поскольку постоянно проживающие в населенных пунктах и (или) имеющие дачные участки, которые расположены в границах ООПТ, плату не производят, соответственно, они освобождаются и в случае проезда на ООПТ на своих авто", - пояснили в Минфине.
Ставки оплаты за использование особо охраняемых природных территорий определяются из расчета:
- с пешехода – 0,1 МРП;
- мотоциклы, мопеды, квадроциклы – 0,2 МРП;
- легковые автомобили – 0,3 МРП;
- микроавтобусы до 16 мест и грузовые автомобили – 1,0 МРП;
- автобусы до 32 мест – 2,0 МРП;
- автобусы свыше 32 мест – 3,0 МРП, за каждый день пребывания на особо охраняемой природной территории (пункт 1 статьи 591 НК).