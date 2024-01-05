Пассажиров авто освободили от платы за въезд на охраняемые природные зоны

Транспорт
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Кунапия Гульмира
корреспондент

С 1 января плата за использование особо охраняемых природных территорий республиканского значения взимается как с пешеходов, так и с въезжающих на особо охраняемую природную территорию (ООПТ) автомобилей, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минфина РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сумма оплаты исчисляется в зависимости от вида транспорта и количества дней пребывания на ООПТ.

"При этом от взимания платы освобождаются пассажиры авто. Кроме того, поскольку постоянно проживающие в населенных пунктах и (или) имеющие дачные участки, которые расположены в границах ООПТ, плату не производят, соответственно, они освобождаются и в случае проезда на ООПТ на своих авто", - пояснили в Минфине. 

Ставки оплаты за использование особо охраняемых природных территорий определяются из расчета:

- с пешехода – 0,1 МРП;

- мотоциклы, мопеды, квадроциклы – 0,2 МРП;

- легковые автомобили – 0,3 МРП;

- микроавтобусы до 16 мест и грузовые автомобили – 1,0 МРП;

- автобусы до 32 мест – 2,0 МРП;

- автобусы свыше 32 мест – 3,0 МРП, за каждый день пребывания на особо охраняемой природной территории (пункт 1 статьи 591 НК).

#Минфин #авто #пассажиры #плата #нацпарк #экопост

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