Пассажиров авто освободили от платы за въезд на охраняемые природные зоны

Сумма оплаты исчисляется в зависимости от вида транспорта и количества дней пребывания на ООПТ.

"При этом от взимания платы освобождаются пассажиры авто. Кроме того, поскольку постоянно проживающие в населенных пунктах и (или) имеющие дачные участки, которые расположены в границах ООПТ, плату не производят, соответственно, они освобождаются и в случае проезда на ООПТ на своих авто", - пояснили в Минфине.