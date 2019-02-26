Пассажирский автобус "Уральск – Атырау" попал в ДТП

В Атырауской области рейсовый автобус, следовавший из Уральска в Атырау, столкнулся с грузовым автотранспортом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций.
По данным пресс-службы департамента полиции Атырауской области, ДТП произошло на трассе Индер - Атырау, в районе населенного пункта Коктогай. В результате аварии трое человек погибли. Из 43 пассажиров, находящихся в автобусе, 15 детей, которые ехали на турнир по "Қазакша күрес". Среди детей погибших нет.
Как рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, в результате аварии 15 человек были госпитализированы в медицинские учреждения региона.
По данным медиков, 5 человек доставлены в Атыраускую областную больницу. Столько же - в центральную районную больницу Махамбетского района и 4 - в ЦРБ Индерского района.
На данный момент все медицинские службы готовы принять пострадавших. На месте ДТП работало 10 бригад скорой медицинской помощи. Развернута мобильная врачебная амбулатория.
Районным акиматом на месте ЧП для пассажиров автобуса организовано горячее питание, подготовлен транспорт для доставки к месту дальнейшего назначения. С пострадавшими работают психологи. Их состоянию здоровья ничто не угрожает, отметили в областном управлении здравоохранении.
Для получения необходимой информации о пассажирах и их состоянии открыт круглосуточный Call-центр 98 02 92, 8778 0072021.
Причины аварии выясняют следственные органы. Ведется досудебное расследование по статье 345 ч.4 УК РК - "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".
По данным пресс-службы департамента полиции Атырауской области, ДТП произошло на трассе Индер - Атырау, в районе населенного пункта Коктогай. В результате аварии трое человек погибли. Из 43 пассажиров, находящихся в автобусе, 15 детей, которые ехали на турнир по "Қазакша күрес". Среди детей погибших нет.
Как рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, в результате аварии 15 человек были госпитализированы в медицинские учреждения региона.
По данным медиков, 5 человек доставлены в Атыраускую областную больницу. Столько же - в центральную районную больницу Махамбетского района и 4 - в ЦРБ Индерского района.
На данный момент все медицинские службы готовы принять пострадавших. На месте ДТП работало 10 бригад скорой медицинской помощи. Развернута мобильная врачебная амбулатория.
Районным акиматом на месте ЧП для пассажиров автобуса организовано горячее питание, подготовлен транспорт для доставки к месту дальнейшего назначения. С пострадавшими работают психологи. Их состоянию здоровья ничто не угрожает, отметили в областном управлении здравоохранении.
Для получения необходимой информации о пассажирах и их состоянии открыт круглосуточный Call-центр 98 02 92, 8778 0072021.
Причины аварии выясняют следственные органы. Ведется досудебное расследование по статье 345 ч.4 УК РК - "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".