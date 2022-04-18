В городе Актобе городской маршрут врезался в салон по ремонту смартфонов, который находится в жилом доме, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Диапазон.

На записи с камеры наблюдения видно, как водитель маршрута №7 резко свернул с дороги и въехал в жилой дом.

Сотрудники ТОО «Автопарк» сообщили, что пострадавших нет, автобус водворили на штрафстоянку, а обстоятельства происшествия сейчас выясняются.

«18 апреля на пересечении улиц Шернияза и Уалиханова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса. Водитель автобуса №7, двигаясь по улице Шернияза со стороны улицы Уалиханова, допустил наезд на забор ограждения проезжей части, где от удара, изменив направление движения, допустил наезд на здание магазина. В салоне автобуса пассажиров не было. Пострадавших в результате ДТП нет. Проводится проверка», – рассказали в пресс-службе ДП Актюбинской области.