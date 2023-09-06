Патрон БТР откопала во дворе дома жительница Актобе
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Полиция Актобе начала расследование по факту обнаружения патрона от зенитных установок БТР, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП области.
5 сентября жительница Актобе, копая землю во дворе своего дома, обнаружила предмет, похожий на патрон.
О необычной находке она сообщила на канал 102.
Следственно-оперативная группа провела на месте необходимые розыскные мероприятия и установила 20-сантиметровый патрон от зенитных установок БТР.
Начато досудебное расследование, выясняются все обстоятельства.