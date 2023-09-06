Патрон БТР откопала во дворе дома жительница Актобе

Полиция Актобе начала расследование по факту обнаружения патрона от зенитных установок БТР, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП области.

Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области

5 сентября жительница Актобе, копая землю во дворе своего дома, обнаружила предмет, похожий на патрон.

О необычной находке она сообщила на канал 102.

Следственно-оперативная группа провела на месте необходимые розыскные мероприятия и установила 20-сантиметровый патрон от зенитных установок БТР.

Начато досудебное расследование, выясняются все обстоятельства.