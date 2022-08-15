Павильон "Казахстан" стал победителем конкурса на ВДНХ в Москве

Павильон «Казахстан» на Выставке достижений народного хозяйства стал победителем конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства» в номинации «Реставрация и приспособление объекта культурного наследия для современного использования», сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Церемония награждения состоялась в канун Дня строителя в центральном выставочном зале «Манеж» с участием мэра Москвы Сергея Собянина.

Конкурс проводится департаментом градостроительной политики Москвы с 2000 года и является одной из самых престижных профессиональных премий столицы России.

В этот раз к конкурсу были допущены 107 проектов, введенных в эксплуатацию в 2021 году. Участники были представлены в 12-ти номинациях, охватывающих основные строительные направления: от строительства жилых домов, медицинских и образовательных учреждений до объектов улично-дорожной сети, метрополитена, реставрации и приспособлении объектов культурного наследия для современного использования.

Победителей определили экспертный совет, в который вошли ключевые профессионалы отрасли, и городская конкурсная комиссия.

Напомним, павильон «Казахстан» на ВДНХ открылся в конце 2021 года после масштабной реставрации, в ходе которой ему был возвращен исторический облик середины ХХ века. В декабре он стал лауреатом конкурса «Московская реставрация – 2021» Правительства Москвы, а в июле был удостоен Золотого знака ВДНХ за вклад в реставрацию и активную интеграцию в событийную повестку.

Стоит отметить, что в соответствии с соглашением, уполномоченной организацией с казахстанской стороны выступает Корпоративный фонд «Торгово-выставочный центр «Казахстан», единственным участником которого является акционерное общество «Национальная компания «QazExpoCongress».

В рамках соглашения в павильоне осуществляется торгово-выставочная деятельность, организация культурных мероприятий и функционирования ресторана национальной кухни.