Павлодарский нефтехимический завод остановили на ремонт

Пресс-служба ТОО "Павлодарский нефтехимический завод" сообщила о начале планового капитального ремонта на предприятии, передает Kazpravda.kz .

Фото пресс-службы ПНХЗ

"График работ утвержден Министерством энергетики РК и предусматривает временную приостановку эксплуатации Павлодарского НХЗ с 20 июня по 19 июля", - говорится в информации.

Отмечается, что на время остановки работы завода запасы бензина и дизтоплива (37 тысяч и 47 тысяч тонн) накоплены в достаточном количестве. Данный объем позволит равномерно отгружать продукцию в течение всего ремонта предприятия.

Ранее, с 15 марта по 7 апреля был проведен ремонт на Шымкентском НПЗ, добавили в пресс-службе.