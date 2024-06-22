Паводки: 300 семьям купили готовое жилье в Актюбинской области

Аким области Асхат Шахаров вместе с директором фонда Булата Утемуратова Маратом Айтмагамбетовым посетили дома, переданные пострадавшим от паводка жителям Актобе, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Актюбинской области

Накануне были вручены ключи от квартир 44 семьям, жилье которых было разрушено в результате паводка в Актобе.

Фонд Булата Утемуратова планирует в ближайшее время приобрести еще 56 квартир для актюбинцев, пострадавших от паводка.

Кроме того, в Кобдинском районе полным ходом идет строительство около 150 домов, которые планируется сдать в августе. До сентября 2024 года фонд планирует предоставить жилье более 400 семьям Актюбинской области.

Всего в регионе строится 517 домов. Еще около 300 семьям купили готовое жилье на вторичном рынке.