Паводки в Казахстане: новоселье справили более актюбинских 100 семей

Паводки
8

В ближайшие дни в регионе будет полностью завершен масштабный проект по обеспечению жильем пострадавших от наводнения, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Актюбинской области

30 августа в Кобдинском районе Актюбинской области 117 семей, пострадавших от павопострадавших от наводнениядков, получили ключи от новых комфортабельных домов. В селе Кобда построено 100 домов, еще 17 — в селе Жарык, все они возведены при поддержке Фонда Булата Утемуратова.

Дом площадью 80 квадратных метров оснащен современными удобствами, включая санузел и котельные для автономного отопления. Вручая ключи новоселам, аким Актюбинской области Асхат Шахаров подчеркнул, что пострадавшие от стихии своевременно получили помощь от государства и частных благотворителей.

«Мы благодарны неравнодушным бизнесменам за их вклад в восстановление нашей области после стихии. Совместная работа с Фондом Булата Утемуратова по обеспечению пострадавших жильем продемонстрировала, насколько важно объединяться в трудные времена. Радость возвращающихся к нормальной жизни новоселов вдохновляет нас продолжать сотрудничество на благо региона», — отметил Асхат Шахаров.

Многие из получивших новое жилье временно проживали у родственников или снимали жилье.

В ближайшие дни Фонд вручит ключи еще от 30 домов, что позволит полностью завершить масштабный проект по обеспечению жильем более 400 семей в Актюбинской области. Ранее жителям региона были переданы 106 квартир в городе Актобе и 162 дома в различных районах области.

#Актюбинская область #жилье #строительство #паводки в Казахстане

Популярное

Все
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Посвященная наследию кочевников выставка открылась в Астане
Нарколаборатория по производству «синтетики» ликвидирована в Алматинской области
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Стали известны обладатели государственных грантов в магистратуру
Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств перед ОПЕК
До начала ВИК-2024 остаются считанные дни
Доля дистанционно работающих казахстанцев остаётся крайне небольшой
Культурная волна набирает силу
Акимы должны думать о пользе для страны
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
В Великобритании начались испытания РНК-вакцины от рака лёгких
Конституционный суд рассмотрел более 7 тыс. обращений
Не использовавшийся по целевому назначению участок в Шымкенте вернули государству
Роберт Кеннеди снялся с президентской гонки в пользу Трампа
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Токаев произвел назначения в своей администрации
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
Появится парк на «Колесных рядах»
В Костанае прошел региональный «Форум сельских женщин Казахстана»
Землетрясение в 6,8 баллов произошло у берегов Филиппин
Интеграция отвечает общим целям
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника

Читайте также

Пострадавшие от паводка в Северном Казахстане получают жиль…
Пострадавшие от паводка семьи получили квартиры в Актюбинск…
Строительство домов для пострадавших от паводков завершают …
В пострадавшем от паводка районе Актюбинской области постро…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]