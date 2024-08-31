Паводки в Казахстане: новоселье справили более актюбинских 100 семей

В ближайшие дни в регионе будет полностью завершен масштабный проект по обеспечению жильем пострадавших от наводнения, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Актюбинской области

30 августа в Кобдинском районе Актюбинской области 117 семей, пострадавших от павопострадавших от наводнениядков, получили ключи от новых комфортабельных домов. В селе Кобда построено 100 домов, еще 17 — в селе Жарык, все они возведены при поддержке Фонда Булата Утемуратова.

Дом площадью 80 квадратных метров оснащен современными удобствами, включая санузел и котельные для автономного отопления. Вручая ключи новоселам, аким Актюбинской области Асхат Шахаров подчеркнул, что пострадавшие от стихии своевременно получили помощь от государства и частных благотворителей.

«Мы благодарны неравнодушным бизнесменам за их вклад в восстановление нашей области после стихии. Совместная работа с Фондом Булата Утемуратова по обеспечению пострадавших жильем продемонстрировала, насколько важно объединяться в трудные времена. Радость возвращающихся к нормальной жизни новоселов вдохновляет нас продолжать сотрудничество на благо региона», — отметил Асхат Шахаров.

Многие из получивших новое жилье временно проживали у родственников или снимали жилье.

В ближайшие дни Фонд вручит ключи еще от 30 домов, что позволит полностью завершить масштабный проект по обеспечению жильем более 400 семей в Актюбинской области. Ранее жителям региона были переданы 106 квартир в городе Актобе и 162 дома в различных районах области.