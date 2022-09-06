Педофил несколько лет насиловал падчерицу в Талдыкоргане: оглашен приговор

Педофила в городе Талдыкоргане приговорили к 20 годам лишения свободы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В Талдыкоргане вынесли приговор 49-летнему мужчине, который надругался над своей 13-летней падчерицей.

Факт выявили в ноябре прошлого года школьные учителя. На своей странице в соцсети ребенок написала о желании покончить с собой из-за приставаний отца.

Мать девочки вызвали в школу, педагоги переговорили с ней, и она обратилась с официальным заявлением в полицию. По факту зарегистрировали уголовное дело по части 4 статьи «Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней».

Подозреваемого задержали и поместили под стражу.

«Выяснилось, что 49-летний мужчина в 2002 году привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление в Атырауской области и отбывал наказание в исправительном учреждении. О его судимости по указанной статье супруга не знала.

В ходе расследования удалось доказать, что подозреваемый неоднократно надругался над девочкой. Было установлено, что сексуальное насилие началось с 8-9-летнего возраста ребенка. Мужчина сознался в совершении преступления, и по завершении расследования материалы дела с обвинительным заключением были направлены в суд», – сообщил начальник следственного управления Департамента полиции области Жетісу Руслан Чарапиев.

Дело по педофилу рассматривалось специализированным межрайонным судом по уголовным делам, решением которого 28 июня обвиняемый был признан виновным и осужден к 20 годам лишения свободы.

Отбывать наказание мужчина будет в исправительном учреждении чрезвычайной безопасности.

Судебный приговор вступил в законную силу.