Пенелопа Крус и Виктория Бекхэм примут участие в казахстанском телепроекте

Мировые звезды Виктория Бекхэм и Пенелопа Крус примут участие в съемках нового казахстанского телепроекта "Кухня успеха", сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Экспресс-К
.
Как поясняется, в передаче мировые знаменитости и успешные казахстанки будут готовить блюда и рассказывать о секретах своей жизни и популярности.
Съемки будут проходить в Италии под руководством тамошнего шеф-повара. Слушая женские истории, он будет приправлять блюда разными специями. Так, если героиня рассказывает о счастливых моментах своей жизни, кухмистер добавит сладкую пряность, а если о пережитых невзгодах – острый перец. Вести передачу будет тоже итальянка. Ее имя пока не раскрывается, но поговаривают, что это будет очень популярная личность.
По словам продюсера проекта Екатерины Бохан, всего будет 21 такая история.
"Мы хотим показать, что Казахстан – развитая страна и прекрасный пол здесь имеет большие права и возможности. Ведь, действительно, у нас очень много женщин, которые достигли успеха во всех аспектах жизни – они умеют делать бизнес и при этом оставаться прекрасными женами и мамами. К слову, некоторые известные соотечественницы уже подписали контракты на участие в передаче", – рассказала она.