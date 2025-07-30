Пенсионерка из Павлодара лишилась миллионов, поверив в «выгодные» инвестиции

Мошенничество
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Венера Баталова
корреспондент

В Павлодарской области участились случаи мошенничества, связанные с так называемыми инвестиционными платформами. Особенно уязвимыми становятся граждане пожилого возраста, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

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Жертвой одной из таких схем стала жительница областного центра. Увидев рекламу в интернете, пенсионерка зарегистрировалась на сайте, где ей пообещали быстрые и крупные доходы от «инвестиций». Женщина вложила около 5 млн тенге, однако, когда попыталась вывести средства, «финансовый специалист» перестал выходить на связь. В результате она осталась без денег.

«Только по аналогичной схеме жертвами подобных афер стали уже более 80 человек», – сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

Стражи порядка призывают граждан быть бдительными и не доверять обещаниям быстрого обогащения. Не переводите деньги на сомнительные платформы, не взаимодействуйте с неизвестными организациями и лицами, особенно если они предлагают гарантированный доход.

Перед принятием решений всегда консультируйтесь с близкими или специалистами, а также проверяйте лицензию компании на сайте Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

#Павлодар #мошенники #пенсионерка

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