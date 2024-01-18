Столичная пенсионерка лишилась 3 млн тенге при замене фильтра для воды

В столичную полицию обратилась горожанка с заявлением о мошенничестве, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как сообщается, по словам потерпевшей, некий мужчина обманул ее под предлогом замены фильтра и завладел деньгами. Он выманил у 67-летней жительницы столицы около 3 млн тенге.

«Данный факт полицейские зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество». Следственно-оперативная группа установила 24-летнего мужчину. Как выяснилось, аналогичным способом молодой человек успел обмануть еще нескольких жителей столицы. В настоящее время мужчина арестован», — сообщили в правоохранительных органах.

В полиции добавили, что в настоящее время проводится досудебное расследование.