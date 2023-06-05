Авария привела к перебоям с водой сразу в двух районах Астаны

Давление воды снижено в двух районах города Астаны из-за аварии на водопроводе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ГКП «Астана су арнасы».

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Как выяснилось, при строительстве дороги к новой школе по адресу Момышулы, 1 в районе Алматы ТОО «Стройпроминвест» (заказчик – BI Group) повредил водопровод диаметром 150 мм.

«Для устранения порыва временно пришлось перекрыть водопровод диаметром 1000 мм, который проходит в направлении левого берега, в период с 01:25 до 05:00. В результате этих работ было снижение давление воды в районах Есиль и Нура», – пояснили в компании.