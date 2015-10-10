Передано приглашение посетить страну

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Роза Рахметуллина
Спикер Сената подчеркнул, что предстоящий визит Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Соединенное Королевство в ноябре нынешнего года призван вывести стратегическое партнерство двух стран на новый уровень взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и политической сферах. По мнению К. Токаева, большую роль в налаживании масштабного диалога сыграл визит в Казахстан Премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона в 2013 году.
В Астане ожидают активизации казахстанско-британского межпарламентского сотрудничества. В связи с этим спикер Сената передал приглашение британским парламентариям посетить Казахстан с ознакомительным визитом.
К. Токаев также проинформировал британского дипломата и парламентария о приоритетах экономической стратегии Президента, законодательном обеспечении Плана нации «100 внешней политике государства в контексте речи Нурсултана Назарбаева на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Руководитель верхней палаты Парламента отметил, что Казахстан будет настаивать на построении мира, свободного от ядерного оружия и террористической угрозы.
Британский замминистра рассказал о ходе подготовки официального визита Президента Казахстана в Лондон. Т. Элвуд подчеркнул приоритетность сотрудничества с Казахстаном во внешнеполитической стратегии Великобритании в Центральной Азии.

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