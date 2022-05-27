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Передать по цепочке
Екатерина Бескорсая, Павлодар

Представители регионального штаба общественной поддержки референдума встретились с профсоюзными лидерами Прииртышья.

О сути конституционной реформы эксперты рассказали представителям филиалов отрас­левых, локальных, первичных профсоюзных общественных объединений Павлодарской области. Такая встреча позволит запустить информационную цепочку, ведь участники мероприятия получили детальные ответы на вопросы и смогут поделиться этими сведениями в коллективах на местах.

По видеосвязи перед павлодарцами выступил заместитель председателя Федерации проф­союзов Республики Казахстан, член Республиканского штаба общественной поддержки референдума Нурлан Утешев.

– Основная цель референдума – демократизация системы государственного управления. По предлагаемым поправкам предус­мотрено сокращение полномочий Президента и расширение полномочий Парламента. Для профсоюзов особую значимость имеют поправки, направленные на укрепление защиты прав и свобод граждан, расширение участия населения в управлении страной, усиление механизмов защиты прав граждан, – подчерк­нул спикер.

Поддержал его и ректор Торайгыров Университета Еркин Садыков, который отметил, что проведение референдума станет яркой демонстрацией народного волеизъявления, ведь он позволит каждому гражданину принять непосредственное участие в решении судьбы страны и укрепит курс на всестороннюю демократизацию и построение Нового Казахстана.

Подробнее об обсуждаемых поправках рассказали члены областного представительства Республиканского штаба – директор центра народного творчества «Шанырак» Амантай Жаркынбек и заместитель председателя Территориального объединения профсоюзов Павлодарской области Марина Иванова.

В региональном представительстве Республиканского штаба по Павлодарской области подчеркивают, что немаловажная цель таких встреч, помимо информирования граждан, еще и развенчание фейковых предположений, домыслов, неверных интерпретаций. Жители Прииртышья задают немало вопросов, которые условно можно разделить на три группы. Первая касается процедур прохождения референдума, вторая – содержательной части формулировок изменений, а третья – последст­вий референдума для жизни граждан в целом.

– Например, меня чаще всего спрашивают: почему мы должны ответить только на один вопрос? Нельзя ли голосовать выборочно за определенные инициативы? – говорит кандидат исторических наук, представитель Рес­публиканского штаба общественной поддержки референдума по Павлодарской области Серик Ильясов. – Но важно понимать, что реформа носит системный характер. Все 33 обновленные статьи взаимоувязаны, и мы не можем принять 5–6 поправок, остальные отвергнуть и после ждать каких-то позитивных результатов. Мы должны принять или не принять их одновременно, только в этом случае сможем достичь цели. И это не значит, что 5 июня мы проголосуем, а на следующее утро проснемся в новой стране. Поправки только создадут условия и предпосылки для того, чтобы мы могли построить Новый Казахстан. Именно мы, потому что реформа предполагает активное вовлечение казахстанцев в процесс принятия политических решений и их дальнейшую реализацию.

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