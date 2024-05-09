Переговоры между главами МИД Азербайджана и Армении пройдут завтра в Алматы

Политика, Общество
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Юлия Полонская

Казахстан стал площадкой для подготовки мирного договора между двумя государствами

фото из архива "КП"

Ожидается, что встреча в Алма­ты послужит практической реализации азербайджано-армянских договоренностей, будет способствовать скорейшему установлению прочного и долгосрочного мира на Южном Кавказе. Как отметил в заявлении Глава государства Касым-Жомарт Токаев, символично, что это важное мероприятие состоится в городе, где в декабре 1991 года была подписана историческая Алма-Атинская декларация, закрепившая основы независимого развития стран СНГ и утвердившая принципы определения межгосударственных границ.

От предстоящих в Алматы переговоров у всех участников особые ожидания. Во-первых, как отметил в своем Telegram-канале политолог Андрей Чеботарев, Казахстан имеет солидный опыт посреднической деятельности по урегулированию Карабахского конфликта начиная с 1991 года. «Особенно это имело место в 2010 году, во время председательства Казахстана в ОБСЕ. При этом официальные лица, непосредст­венно осуществляющие данную деятельность, всегда проявляли беспристрастную позицию в отношении обеих сторон конфликта», – отмечает эксперт, проводя параллели с Астанинским процессом по урегулированию гражданского конфликта в Сирии.

Залогом успеха в продвижении к мирному договору между Азербайджаном и Арменией может служить наличие дружеских и партнерских взаимоотношений Казахстана с обеи­ми странами. В пользу этого, в частности, свидетельствуют итоги государственного и официального визитов Президента Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан и Армению, состоявшиеся 11–12 марта и 15 апреля текущего года.

Как напоминает Андрей Чеботарев, Алматы уже не раз выступал в качестве площадки для мирных переговоров. Например, в 2013 году прошли два раунда переговорного процесса по ядерной программе Ирана между ним и «шестеркой» международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция). И, как обращает внимание эксперт, эти начавшиеся в Казахстане переговоры завершились подписанием их участниками 14 июля 2015 года Совместного всеобъемлющего плана действий.

«Конкуренцию Алматы за статус площадки по проведению азербайд­жано-армянских переговоров вполне мог составить Брюссель. Однако выбору в пользу южного мегаполиса Казахстана во многом способствовал фактический отказ Азербайджана от посредничества Евросоюза, чью позицию он считает откровенно проармянской. К тому же Азербайджан поддержал тем самым Казахстан еще и как страну – председателя в Организации тюркских государств, в которой они оба участвуют», – подчеркивает Андрей Чеботарев.

Политолог Газиз Абишев тоже считает, что Казахстан – оптимальный посредник в переговорах о мире между Азербайджаном и Арменией. Этому способствуют общая история, схожие геополитические вызовы, сохраняемая десятилетиями принципиальная позиция Астаны. По его мнению, Президент Касым-Жомарт Токаев не случайно отметил в своем заявлении символичность Алматы как места, где была подписана историческая декларация, закрепившая основы независимого развития стран СНГ и утвердившая принципы определения межгосударственных границ.

«Это не просто так сказанная фраза, в таких делах взвешивается каждое слово, – считает политолог. – Это отсылка к основам международного права. В 1991 году странам было нелегко «выезжать» из советского общежития в отдельные квартиры. Но они понимали, что на кону – судьба их исторической государственности, а потому в большинстве своем проявили волю к цивилизованному разводу. Однако спустя десятилетия тот настрой сошел на нет, очень тяжело вернуться к гибким, конструктивным, дружелюбным подходам. Быть может, пришло время вновь нащупать нить прагматизма в интересах народов и простых людей».

#переговоры #МИД #Алматы #Азербайджан #Армения

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