Перемелется – мука будет

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Галина Вологодская

В Усть-Каменогорске ввели в эксплуатацию новый мукомольный комбинат мощностью 60 тысяч тонн в сутки

фото из архива "КП"

Оборудование рассчитано на производство 45 тонн муки высшего и первого сорта в сутки. В продаже ее предложат под брендом Bauyrsaq. Кроме того, здесь будут выпус­кать 15 тонн отрубей, а также манную крупу.

Как отметил управляющий компанией Дулат Женисханов, стоимость проекта составила 400 млн тенге, создано 40 рабочих мест. В качестве основных поставщиков сырья, то есть зерна, рассматриваются местные крестьянские хозяйства.

Пшеница исторически считалась культурой номер один на востоке страны. Однако за последние годы аграрный тренд изменился. По данным областного управления сельского хозяйства, на сегодня зерновые и зернобобовые занимают только 40% посевных площадей (264 тыс. га). Почти столько же – 34% – отведено под масличные (219 тыс. га). Остальное – это посевы кормовых трав, овощей и бахчевых культур. Как пояснили специалисты, расширение клина масличных продиктовано политикой импортозамещения, стремлением нарастить производство отечественного растительного масла.

Для проведения посевной кампании региону выделили 14 тыс. тонн дизельного топлива по сниженной цене, плюс 35 тыс. тонн удобрений. Дополнительно подана заявка еще на 46,8 тыс. тонн удобрений, отметили в управлении. Сельхозпроизводителям государство субсидирует 60% затрат.

Также субсидии для растениеводов предусмотрели в областном бюджете, всего 4,1 млрд тенге.

Как напомнили в управлении, в 2023 году, несмотря на неблагоприятное лето – сильную засуху и жару, в Восточном Казахстане получили достаточно неплохой урожай зерна и зернобобовых в 350 тыс. тонн.

#Усть-Каменогорск #мука #мукомольный комбинат #Bauyrsaq

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