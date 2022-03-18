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Перенастройка модели государства и его правовой основы
Сергей Ударцев, доктор юридических наук, профессор, экс-судья Конституционного суда РК

Послание Главы государства – из разряда исторических программных документов, оглашенных в сложной международной обстановке с растущей геополитической напряженностью.

В условиях глобальных экономических и политических потрясений Казахстан избрал курс нейтралитета и продвижения назревших политических реформ сверху. Видимо, это оптимальный стратегический ответ на вызовы времени.

Не секрет, что ожидания изменений в обществе давно и значительно опережали реальную государственную политику последнего десятилетия, в которой все более проявлялись черты углубляющегося застоя. Конституционные изменения 2017 года были начаты в правильном направлении, но их микроскопические результаты и продолжение монополизма в экономической и политической сферах вели к новым проблемам и развитию неустраненных противоречий. При этом было и противодействие планам серьезных изменений. Подтверждение этого – январские события 2022 года в Казахстане, в которых стихийные митинги, мародерство, захват большого количества оружия были использованы определенными силами для дискредитации государственной власти и попытки ее захвата. Обращение в такой ситуации Главы государства в соответствии с нормами международного права в ОДКБ, где состоит и наша страна, помог­ло стабилизировать ситуацию. Однако, как заметил Президент, хотя и «нельзя обесценивать важную роль миротворческой миссии, но, в конечном счете, мы одолели бандитов своими силами».

Новое Послание Главы государства отвечает на запросы времени, оправдывает ожидания общества, предлагает приемлемую для уровня развития страны «программу комплексной модернизации политической системы», продолжает начатые преобразования. Намечаемые изменения предполагают глубокую конституционную реформу – только по предварительным оценкам изменения предполагается внести не менее, чем в 30 статей Конституции. «Народу нужны не отвлеченные идеи и обещания, а ощутимые перемены к лучшему», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Сегодня общество готово к началу более широкого строительства нового Казахстана, как на местах, так и в центре. Как заметил Президент, «политическая трансформация нацелена на формирование честных и справедливых «правил игры», искоренение фаворитизма и монополий во всех сферах жизни». По большому счету, учитывая уже прошедшие несколько волн конституционных изменений, затронувших десятки статей Конституции, а также намеченные изменения модели государственной власти, речь должна идти скорее о новой редакции Конституции РК в целом.

Предложено законодательно закрепить равноудаленность Президента и ряда высших должностных лиц от политических партий. Беспартийность Президента будет способствовать более полной реализации его роли как гаранта равноправия граждан, юридических лиц, политических партий, НПО. Предлагается также сделать давно назревшее – устранить зависимость членов избирательной комиссии, Счетного комитета (в последующем – Высшей аудиторской палаты), Конституционного совета (в дальнейшем – судей Конституционного суда) от политических партий, законодательно запретив им быть членами партий при занятии соответствующих должностей. Предполагается также запретить акимам и их замес­тителям занимать должности в филиалах партий. Думаю, политические партии уже сейчас могут сделать необходимые выводы. «Сращивание партийных структур с государственным аппаратом крайне нежелательно, – подчеркивается в Послании. – Монополия в политике неизбежно приводит к различным социальным болезням и деградации государства». Это повысит политическую конкуренцию, создаст стимулы для развития других партий, постепенно минимизирует практику существования партий, подменяющих реальную партийную работу и авторитет силой и авторитетом государства.

О глубине предстоящей конституционной реформы свидетельствует и комплекс предложений, обеспечивающих трансформацию государства. Как сказано в Послании, суть этого процесса в «окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным Парламентом». За счет реформирования конституционной конструкции государства, повышения его эффективности и укрепления гражданского общества предполагается реализовать ключевую формулу: «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство». Важно, что сохраняется, с несколько иными полномочиями, институт сильного Президента. В современном мире, тем более в условиях гибридных войн, это необходимо.

Даже при сильном Парламенте Президент должен остаться сильной фигурой. Сила Президента, которому непосредственно подчинен силовой блок государственного аппарата, не в сверхконцентрации его полномочий в мелочах, не в неспособности чиновников самостоятельно действовать без его разрешения, а в эффективном функционировании всей системы госаппарата с соблюдением законности, в качественном подборе и компетентности, ответственной инициативе должностных лиц, в успешно развивающейся экономике, справедливой политике, поддерживаемой народом и граж­данским обществом, в верном определении стратегии развития и ее реализации, в межнациональном единстве и согласии, в международном авторитете страны. Отказ Президента от мелочной опеки акимов, большее доверие избирателям и местным представительным органам в подборе, выборах и назначении глав регио­нов, развитие общественного контроля не ослабляют власть Президента, а позволяют ему при отлаженной работе государственного аппарата сосредоточиться на общегосударственных вопросах, а также привлечь компетентных и инициативных государственных служащих и опереться на них.

Одной из существенных новаций в Послании, свидетельствующей об изменениях в форме государства, является предложение о воссоздании Конституционного суда, который действовал в Казахстане в 1992–1995 годах и существенно поднял престиж и статус судебной власти.

Дело в том, что с формированием суперпрезидентской республики, когда выстраивалась вертикальная модель взаимоотношений всех ветвей власти с Президентом, который находился как бы этажом выше Парламента, Правительства и Верховного суда, в нее логично вписывался несколько ослабленный орган конституционного контроля – Конституционный совет. Этот орган немало сделал для охраны Конституции, однако был приближен по своим функциям к «сторожу» и без того ослабленного Парламента, а также выполнял функции по толкованию Конституции и некоторые другие.

Конституционный суд полезен при относительно горизонтальной структуре высших органов власти, при сильном Парламенте. В такой системе орган конституционного контроля должен брать на себя функции не только защиты Конституции и ее толкования, но функцию высшего арбитра в системе разделения властей и в возможных конфликтах между ними, а также функцию защиты конституционных прав граждан. Этой модели соответствует полноценный Конституционный суд. Судебный орган конституционного контроля в той или иной форме типичен для современных развитых государств. Предложенная новая модель государственных органов открывает возможность для создания и в Казахстане Конституционного суда и тем самым укрепления защиты конституционной законности, налаживания нового механизма обеспечения баланса ветвей власти.

В целом новое Послание Президента позволяет надеяться на существенные политические преобразования, которые будут содействовать ускорению социально-экономического развития страны, движению к сильному, демократическому и правовому государству, развитию инициативы и новому уровню обеспечения прав и свобод граждан. Государственным органам необходимо оперативно оформить новые идеи в законодательство и обеспечить его реализацию.

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